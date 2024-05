× Hasselhoff bringt die Donauinsel zum Beben

"Baywatch"-Flair auf der Donauinsel. David Hasselhoff ist am Sonntag der Top-Star beim 80er-Jahre Festival "Forever Young" . Auch Samantha Fox, die Weather Girls und Kim Wilde sorgen dabei für Mitsing-Garantie.

„Österreich hat mein Leben geprägt: Bei euch hatte ich meinen ersten Nummer-eins-Hit und hier spielte ich mein allererstes Konzert. In Wr. Neustadt. Deshalb hat Österreich auch immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen.“ David Hasselhoff gibt jetzt wieder bei uns Vollgas. Am Sonntag, 26. Mai, ist er mit Kult-Hits wie "Limbo Dance" oder "Looking for Freedom" der Top-Star des großen 80er Festival "Forever Young" auf der Wiener Donauinsel.

© Getty Images ×

Auch Kim Wilde (o.) und Samtha Fox (u.) sind dabei.

© Getty Images ×

Auch das Vorprogramm hat es in sich: bereits um 15 Uhr eröffnet der zweifache ESC-Sieger Johnny Logan ("Whats Another Year") den über sieben-stündigen (!) Party-Reigen. bei dem auch die Münchener Freiheit ("Ohne Dich"), Geier Sturzflug ("Bruttosozialprodukt"), Sex-Bombe Samantha Fox ("Touch Me"), die Weather Girls ("It‘s Raining Men"), Maggie Reilley ("Moonlight Shadow") oder Kim Wilde ("Kids in America") für Mitsing-Garantie sorgen.

© Donauinsel Open Air ×

Die Bühne für das Hitfeuerwerk steht nahe der Donaubrücke, U6 Station Handelskai. Und anders als beim traditionellen Donauinselfest, das heuer vom 21. bis 23. Juni mit u.a. Wanda, Christina Stürmer und Wolfgang Ambros über die Bühne geht, ist dafür auch Eintritt zu bezahlen: 75 Euro für den Stehplatz, 209 Euro für das VIP-Ticket. Die letzten Karten gibt es bei ticket24.at