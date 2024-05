Endlich enthüllt! Wanda rocken die Ö3-Bühne beim Donauinselfest

Außerdem auf der Ö3-Bühne: Alice Merton, Thorsteinn Einarsson, Loi, Ness, Nikotin und Jacob Elias.

Hitradio Ö3 sorgt für das Grande Finale am Donauinselfest – und zwar mit ganz viel Musik aus Österreich. Heute wurde im Ö3-Wecker das Line-Up auf der Ö3-Bühne präsentiert – und das verspricht Festivalfeeling pur.

Headliner

Bevor Headliner Wanda mit Hits wie „Rocking in Wien“ und der aktuellen Single „Bei niemand anders“ die Donauinsel rocken, dürfen sich die Festival-Besucher:innen am Sonntag, den 23. Juni auf folgende Acts auf der Ö3-Bühne freuen: Alice Merton, Thorsteinn Einarsson, Loi, Ness, Nikotin und Jacob Elias. Die Ö3-Moderator:innen Gabi Hiller und Philipp Hansa führen durch das Programm.

Das Ö3-Line-up im Überblick

- WANDA

- ALICE MERTON

- THORSTEINN EINARSSON

- LOI

- NESS

- NIKOTIN

- JACOB ELIAS

Die Stars der Ö3-Bühne

Los geht’s mit Jacob Elias: Der 21-jährige Pinzgauer hat den „Rock the Island“-Contest gewonnen und sich mit seinem Hit „Situationship“ in die Herzen der Ö3-Gemeinde gesungen. Er übergibt an den Austropopper und Discolover Nikotin, der unter anderem mit seiner Debütsingle „1010“ für Stimmung auf der Donauinsel sorgen wird. Die niederösterreichische Pop-Sängerin Ness, die mit ihrer ehrlichen Musik überzeugt, übernimmt. Weiter geht’s dann mit der deutschen Chartstürmerin Loi, die mit ihren Hits wie „Am I Enough“ oder „Gold“ das Festival-Publikum zum Mitsingen bringen wird. Zum Tanzen wird’s mit dem austro-isländischen Popmusiker Thorsteinn Einarsson und seinen Hits wie „Hotel Heartache“ und „Shackles“. Für Sommer-Sound und Festival-Feeling wird Alice Merton mit Hits wie „No Roots“ und „Why So Serious“ sorgen – bevor zum krönenden Abschluss Wanda die Ö3-Bühne am Donauinselfest rocken wird.