Leni Klum ist das neue Kampagnengesicht von Charlotte Tilbury

Beauty-Coup für Leni Klum: Das Model steht für die neue "Airbrush Flawless"-Kampagne von Charlotte Tilbury vor der Kamera. Gemeinsam mit Stars wie Jerry Hall, Grace Van Patten und Duckie Thot präsentiert die 22-Jährige die neuesten Make-up-Innovationen der Kultmarke.

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Leni Klum sichert sich den nächsten internationalen Beauty-Job: Die Tochter von Heidi Klum gehört zum hochkarätigen Cast der neuen "Airbrush Flawless"-Kampagne von Charlotte Tilbury. Darin verkörpert sie den "Flawless Fresh"-Look, der für einen natürlichen, weichgezeichneten Teint mit sichtbarer Hautstruktur steht.

"Leni bringt nicht nur diesen klassischen Supermodel-Look mit, sondern vor allem ein ganz natürliches Selbstbewusstsein", schwärmt Make-up-Artist und Markenchefin Charlotte Tilbury. "Genau wie ihre Mutter Heidi hat sie diesen besonderen Star-Appeal – interpretiert ihn aber auf ihre ganz eigene, moderne Art."

© Charlotte Tilbury

Internationaler Star-Cast von 22 bis 70 Jahren

Für die Kampagne versammelt Charlotte Tilbury acht internationale Persönlichkeiten unterschiedlicher Generationen vor der Kamera. Neben Leni Klum sind Jerry Hall, Grace Van Patten, Duckie Thot, Noor Stars, Song Wenyao, Lola Indigo und Louane Teil des globalen Star-Ensembles.

Die prominenten Kampagnengesichter repräsentieren drei unterschiedliche "Airbrush Flawless"-Looks, die auf verschiedene Beauty-Bedürfnisse zugeschnitten sind:

Flawless Glam: ein definierter, modellierter Glamour-Look – präsentiert von Lola Indigo, Noor Stars und Duckie Thot

ein definierter, modellierter Glamour-Look – präsentiert von Lola Indigo, Noor Stars und Duckie Thot Flawless Matte: ein langanhaltend mattiertes Finish mit Glanzkontrolle – verkörpert von Louane und Song Wenyao

ein langanhaltend mattiertes Finish mit Glanzkontrolle – verkörpert von Louane und Song Wenyao Flawless Fresh: ein natürlicher, weichgezeichneter Real-Skin-Look – getragen von Grace Van Patten, Leni Klum und Jerry Hall

Im Mittelpunkt steht nicht ein einheitliches Schönheitsideal, sondern die Frage, wie sich ein makelloser Teint individuell interpretieren lässt.

90er-Jahre-Glamour trifft moderne Beauty-Ästhetik

Optisch orientiert sich die Kampagne an der Energie ikonischer Mode- und Beauty-Editorials der 1990er-Jahre. Der Kampagnenfilm zeigt den Cast in einer dynamischen Kulisse aus choreografierten Bewegungen, starken Close-ups und Schritt-für-Schritt-Make-up-Momenten.

Leni Klum steht dabei für die moderne, leichte Seite der Linie: frische Haut, sanfte Konturen und ein Finish, das wie ein Weichzeichner wirken soll, ohne den Teint maskenhaft erscheinen zu lassen.

© Charlotte Tilbury

Im Zentrum der Kampagne stehen zwei Neuheiten sowie ein passender Make-up-Pinsel. Die Produkte basieren laut Charlotte Tilbury auf der sogenannten "AIRtech"-Technologie und sollen ein federleichtes, langanhaltendes Finish mit pflegenden Eigenschaften verbinden.

Das neue Airbrush Flawless Blur Loose Powder soll die Haut glätten, aufhellen, konturieren und überschüssigen Glanz bis zu 24 Stunden kontrollieren.

Der Airbrush Flawless Blush Blur kombiniert Farbe mit einem weichzeichnenden Effekt. Er soll Licht reflektieren und für einen frischen "Blushed-from-within"-Look sorgen, bei dem die Wangen wie von innen heraus strahlen.

Ergänzt wird das Sortiment durch den Airbrush Flawless Easy Soft Blur Bronzer + Blusher Brush. Der Pinsel wurde speziell für das gleichmäßige Auftragen und Verblenden von Bronzer und Rouge entwickelt.