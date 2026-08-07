Leni Klum als Austro-Dirndl-Designerin

Topmodel Leni Klum überrascht kurz vor dem HeidiFest ihrer Mutter mit einer eigenen, traumhaften Dirndl-Kollektion für das Austro-Label Sportalm. Das MADONNA-Interview.

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Wo Klum draufsteht, ist zu 100 Prozent Klum samt Leidenschaft, Kreativität und Professionalität drin – und dies gilt längst nicht nur für Supermodel und Multitalent Heidi Klum, sondern auch für ihre 22-jährige Tochter Leni. Im letzten Jahr begeisterte die Beauty in der Swarovski-Loge auf dem Wiener Opernball. Jetzt macht Leni Klum mit einem anderen österreichischen Top-Unternehmen gemeinsame Sache: für das Kitzbüheler Luxus-Fashion-Label Sportalm kreierte das Model eine eigene Dirndl-Kollektion.

In New York setzte Leni Klum ihre neue Trachtenkollektion cool in Szene. © Andreas Ortner/ Sportalm

“Ich erinnere mich gerne daran, dass ich schon als kleines Kind Dirndl trug.” Leni Klum über ihre Design-Inspiration

Ihren Ursprung hat die elegante Trachtenlinie für die Oktoberfest-Saison 2026 freilich auf der Münchner Wiesn, wo Mama Heidi im letzten Jahr erstmals zum kultigen HeidiFest im Hofbräuhaus lud. In einem Dirndl von Sportalm feierte auch Leni mit – und genau hier beginnt die Geschichte von Klums Dirndln, die die deutsch-amerikanische Influencerin in MADONNA exklusiv präsentiert und hinter den Kulissen des Fotoshootings in New York verrät, warum sie Tracht liebt und weshalb sie ihre Mutter nicht in den kreativen Designprozess miteinbezog.

Leni Klums moderne Dirndl-Interpretationen

Die Beauty startete 2020 ihre Karriere als Model. © Andreas Ortner/ Sportalm

“Ich wollte meine Mutter mit den fertigen Ideen überraschen. Sie liebt sie...” Leni Klum über ihre Mutter Heidi, der sie erst die fertige Trachten-Kollektion zeigte

Leni, wir sehen hier Ihre erste, wunderschöne Dirndl-Kollektion für Sportalm. Was hat Sie dazu inspiriert, diese zu entwerfen? Leni Klum: Letztes Jahr durfte ich bereits ein Dirndl von Sportalm tragen, und ich hatte Lust, es ein wenig zu verändern. Ich habe dafür viele Komplimente bekommen, und dann kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, eine Kollektion zu kreieren. Ich habe sofort zugesagt, weil Designen macht mir sehr viel Spaß. Es gibt drei verschiedene Dirndl designed by me.

Beim HeidiFest ihrer Mutter entstand die Idee zur Kollektion. © Getty Images for HeidiFest

Was war Ihnen während des Designprozesses am wichtigsten? Wie haben Sie die traditionellen Elemente mit moderner Mode für die Kollektion in Einklang gebracht? Klum: Es war mir definitiv wichtig, einige traditionelle Aspekte beizubehalten, aber auch Elemente einzubringen, die ich liebe. Ich habe die Taille etwas tiefer gesetzt. Ein traditionelles Dirndl hat normalerweise eine höhere. Außerdem sieht man nicht viele monochrome Dirndln, weshalb ich diese Idee ebenfalls umsetzen wollte. Und für das hellgelb-braune Dirndl gibt es zwei verschiedene Oberteil-Optionen.

“Ich war ganz aufgeregt und habe mir überlegt, was ich am liebsten tragen würde.” Klum über den Designprozess

An wen haben Sie gedacht, als Sie die Kollektion entworfen haben? Welche Frau sehen Sie darin? Klum: Ich denke, jeder kann diese Kollektion tragen. Ursprünglich hatte ich mich selbst im Kopf – ich war ganz aufgeregt und habe mir überlegt, was ich am liebsten tragen würde. Aber je mehr wir kleine Änderungen und Designelemente hinzugefügt haben, desto mehr wollte ich sicherstellen, dass wirklich jeder das tragen kann.

Leni Klums Dirndl sind unter sportalm.com erhältlich. © Andreas Ortner/ Sportalm

Sie kennen die internationale Modewelt sehr gut. Was macht das Dirndl aus Ihrer Sicht so besonders? Klum: Ich bin ja halb Deutsche (lacht), deshalb gibt es Dirndl schon seit Jahren in meiner Familie. Ich erinnere mich gerne daran, dass ich schon als kleines Kind Dirndl getragen habe. Für mich verbindet das Dirndl Tradition mit zeitloser Eleganz. Es betont die Weiblichkeit, hat eine besondere Ausstrahlung und schafft es, Tradition modern zu interpretieren. Genau diese Mischung macht es für mich so besonders.

Modern inszeniert Klum ihre Sportalm-Trachtenkollektion. Mieder um 299 Euro. Midirock aus Seidenjacquard mit Schürze um 399 Euro. © Andreas Ortner/ Sportalm

Leni zwischen HeidiFest und Wiesn

Haben Sie Ihre Mutter während der Entwicklung Ihrer Dirndl um Rat gefragt? Hat sie Ihnen irgendwelche Tipps gegeben? Klum: Ehrlich gesagt haben wir während des Entwerfens des Dirndls nicht darüber gesprochen, weil wir in Sachen Mode einen so unterschiedlichen Stil haben. Ich wollte sie erst mit den fertigen Ideen überraschen. Das habe ich getan, und sie liebt die Kollektion – das ist großartig.

Zu welchen Anlässen werden Sie heuer Ihre Dirndl tragen? Klum: Ich gehe zum Münchner Oktoberfest – und natürlich zum HeidiFest, danach werde ich noch mit der Marke Doc.Berger am ersten Oktoberfest-Sonntag auf der Wiesn sein. Und heute trage ich das Dirndl hier in New York City. (lacht)

© Andreas Ortner/ Sportalm

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