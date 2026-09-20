Heather Mills im Kampf gegen Umwelt-Sünder

Vegane Ernährung, Fair Fashion und ein Leben im Zeichen einer besseren Zukunft. Unternehmerin und Aktivistin Heather Mills im Interview über ihre Mission und die "Mode Wien", der sie den Green Future Award verlieh.

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Heather Mills weiß, was es heißt, sich neu zu erfinden. Nach einem schweren Unfall 1993, bei dem sie ein Bein verlor, kämpfte sie sich zurück ins Leben – und machte aus persönlicher Widerstandskraft gesellschaftliches Engagement. Als Unternehmerin und Aktivistin setzt sich die 58-jährige Britin, die von 2002 bis 2008 mit "Beatle" Paul McCartney verheiratet war, seit Jahrzehnten für Tierwohl, Nachhaltigkeit und bewussten Konsum ein. Mit ihrem Unternehmen VBites wurde sie zur Pionierin pflanzlicher Ernährung, zugleich kämpft sie für faire, nachhaltige Mode.

Wien-Fan Heather Mills mit Freund Mike Dickmann. © Andreas Tischler / Vienna Press

Im Einsatz für Fair Fashion in Österreich

Ein Anliegen, das sie auch nach Wien führt, wo sie sich etwa rund um die Green Future Awards, bei denen sie Mode- und Bekleidungstechnik-Landesinnungsmeisterin Patrizia Markus mit dem "Fair Fashion"-Preis ehrte, für verantwortungsvolle Mode engagiert. Im MADONNA-Interview mit MADONNA spricht sie über Konsum und Verantwortung – und zeigt coole "Mode Wien".

Nachhaltige Designs der "Mode Wien" – wie etwa diese No One‘s Own-Kreation (Ohrringe: Stylis) – begeistern Heather Mills. © Jakob Kotzmuth/ MODE WIEN

“Es gibt immer noch viele Menschen, die bereit sind, blind in eine sehr düstere Zukunft zu gehen.” Heather Mills

Heather, Sie setzen sich seit vielen Jahren für eine nachhaltigere Welt ein. Was treibt Sie persönlich an? Heather Mills: Die Tatsache, dass wir noch einen so weiten Weg vor uns haben! Es ist großartig zu sehen, dass die jüngere Generation umweltbewusster ist und wirklich über ihre Entscheidungen und darüber nachdenkt, wie sie ihr Leben führt, aber die Realität ist, dass es in unserer Gesellschaft immer noch viele Menschen gibt, die bereit sind, blind in eine sehr düstere Zukunft zu gehen, wenn wir keine deutliche Veränderung unserer täglichen Verhaltensweisen erleben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unseren Teil dazu beitragen können. Aber wenn wir darüber nachdenken, den unmittelbaren Druck auf die Umwelt aus ökologischer Perspektive zu verringern, dann ist die Abschaffung der intensiven Tierhaltung das, was durch die Reduzierung von Kohlendioxid und die Möglichkeit, uns auf wesentlich effizientere Weise zu ernähren, die größte positive Wirkung haben wird.

Mit Ihren eigenen Unternehmen zeigen Sie, dass pflanzliche Ernährung keinen Verzicht bedeuten muss. Was ist Ihre Mission als Unternehmerin, und was möchten Sie verändern? Mills: Wie gesagt: Ich will wirklich eine Veränderung in der Art, wie wir uns mit Lebensmitteln und auch Mode versorgen, bewirken. Wie Sie sagen, muss das kein Verzicht sein. Wir müssen einfach besser darüber Bescheid wissen, wie wir Zutaten miteinander kombinieren, Lebensmittel zubereiten, und tatsächlich sagen einige der größten Fleischesser, die ich kannte, heute, dass sie Essen mit einer reichhaltigen, nahrhaften und abwechslungsreichen pflanzlichen Ernährung viel mehr genießen. Sich bewusst zu sein, was unserem Darm guttut und was ihn belastet und dadurch auch unsere psychische Gesundheit beeinträchtigt, zu wissen, was man vermeiden sollte und wie man mit dem eigenen Körper umgehen sollte, ist ebenfalls entscheidend für langfristiges Glück. Bei unseren Kampagnen im Modebereich haben wir Burberry in den 1990er-Jahren davon abgehalten, Fell von Marderhunden zu verkaufen, und D&G davon, Katzenfell für seine Röcke zu verwenden. Die Öffentlichkeit hatte keine Ahnung davon, und wir stoppten dies in der EU gesetzlich, indem wir die Täuschung der Verbraucher thematisierten – nicht dadurch, dass wir Fotos von Hunden und Katzen zeigten, die in China bei lebendigem Leib gehäutet und in die EU exportiert wurden. Manchmal muss man über den Tellerrand hinausdenken.

Gedanken über eine bessere Welt macht sich Aktivistin Heather Mills (hier in Pollsiri, Ring von bana) seit Jahrzehnten. © Jakob Kotzmuth/ MODE WIEN

Harter Kampf gegen Fast Fashion

Wie kompromisslos sind Sie persönlich? Mills: Gerade wenn es um Lebensmittel geht, denke ich, dass es für uns alle eine einfache Entscheidung ist, tierische Produkte zu vermeiden. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wir kooperativ und tolerant gegenüber den Umständen sein müssen, die jeder Mensch in seinem eigenen Leben hat – selbst einen kleinen Beitrag zu leisten, bewusst zu recyceln oder umweltfreundliche pflanzliche Haushaltsprodukte anstelle von Chemikalien zu verwenden – all das kann in großem Maßstab eine enorme positive Wirkung haben. Allerdings ist es entscheidend zu wissen, woher die eigene Kleidung kommt. Wir haben aufgedeckt, dass Kinder in Indien, die jünger als zwölf Jahre waren, in einem dunklen Keller Pailletten auf Kleidung nähten – für ein riesiges Unternehmen in den Vereinigten Königreich. Das Unternehmen behauptete, davon nichts gewusst zu haben, da der Hersteller eine perfekte Fabrik präsentierte und die Produktion anschließend auslagerte, um billige Fast Fashion in nicht registrierten Fabriken mit Sklavenarbeit für den britischen Markt herstellen zu lassen. Jeder befindet sich auf seiner eigenen persönlichen Reise, und wenn wir Einzelpersonen zu sehr kritisieren, nur weil wir den Eindruck haben, dass sie sich nicht genug bemühen, dann rümpfen wir im Grunde die Nase über die Fortschritte, die wir machen. Als ich jedoch eine Gruppe englischer Mädchen fragte, wie sie sich dabei fühlten, dass kleine Kinder ihre Kleidung für ein paar Cent herstellten, sagten sie einfach: "Nun, das ist deren Leben, für sie ist das viel Geld und für uns ist es billig." Mir fehlten die Worte darüber, dass Menschen wie diese überhaupt auf diesem Planeten existieren. Manche Menschen werden sich niemals darum kümmern. Also müssen wir es tun!

Nachhaltige und fair produzierte Mode hatte lange das Image, zwar verantwortungsvoll, aber nicht unbedingt glamourös oder sexy zu sein... Mills: Ich denke, das ist überholt, weil die Menschen erkannt haben, dass das einfach nur ein Haufen Unsinn ist, der von Modemarken verbreitet wird, die nicht nachhaltig produzieren! Im Jahr 2008 habe ich für wohltätige Zwecke eine Öko-Modelinie geschaffen, für die ich alles aus Wohltätigkeitsläden bezogen und die Stoffe neu gestaltet habe. Anschließend habe ich damit in Los Angeles eine Modenschau für wohltätige Zwecke veranstaltet, zusammen mit allen Tänzern von "Dancing with the Stars". Und die Öko-Mode war ein Hit. Das ist eines der Dinge, die ich an der neuen Generation liebe: Nachhaltig zu sein, ist heute sexy und cool. Warum sollte es cool sein, zur Zerstörung des Planeten beizutragen, auf dem Ihre Kinder leben werden? Das war es nie – und wir brauchen mehr Menschen, die das erkennen

“Heute haben wir die Freiheit der Wahl, wenn wir uns für Qualität und Nachhaltigkeit entscheiden.” Heather Mills

Sie haben eine große Liebe zur Mode. Wie wichtig ist es Ihnen zu vermitteln, dass Nachhaltigkeit auch schön, elegant, luxuriös und begehrenswert sein kann? Mills: Vor Jahren wurden wir Veganer als Hippies bezeichnet, weil wir Sandalen und geblümte, fließende Kleider trugen. Heute haben wir die Freiheit der Wahl, wenn wir uns für Qualität und Nachhaltigkeit entscheiden. Ich liebe Jumpsuits und Jeans und maßgeschneiderte Kleidungsstücke, und manche nachhaltige Mode ist supercool! Noch einmal: Wir müssen bei Qualität oder Genuss keine Kompromisse eingehen. In den 90er-Jahren habe ich in den USA und in England eine Modeinitiative ins Leben gerufen, die sich auf recycelte Kleidung konzentrierte – genau mit dieser Botschaft im Hinterkopf. Letztendlich wäre es wünschenswert, einen positiven Beitrag zu unserem Planeten zu leisten. Einen Weg zu finden, Mode mit nachhaltigen, ethisch beschafften Materialien elegant und schön zu gestalten, ist etwas, das man feiern sollte. Diese Schöpfer sind die wahren Gewinner und die wahren Künstler – denn diese Schönheit feiert sowohl unsere Welt als auch den Körper, der sie trägt!

Vor zehn Jahren präsentierte Mills erstmals ihr Unternehmen in Wien. © TZOe Artner

Heathers Liebe zu Mode und Österreich

Stichwort Gewinner: Sie sind auch eine aktive Unterstützerin von "Mode Wien". Was hat Sie an dieser Initiative sowie an den Designer:innen und ihrer Arbeit überzeugt? Mills: Seit meiner Zeit als Skirennfahrerin habe ich eine tief verwurzelte Liebe zu Österreich und den Menschen hier. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass "Mode Wien" Millionen junger Menschen Bildung, Unterstützung und Inspiration bietet. Familienunternehmen sind immer der Grundpfeiler jeder Wirtschaft, daher müssen wir sie weiterhin unterstützen.

Starke Ansagen - hier im Design von Spatzier. Von 1. bis 3. Oktober kann man in 1010 Wien, Fütterergasse 1, bei "Mode Wien EnSuite" individuelle Looks shoppen! © Jakob Kotzmuth/ MODE WIEN

Welche Rolle können Städte wie Wien und lokale Designer:innen dabei spielen, eine sichtbare Alternative zur globalen Fast- Fashion-Industrie zu schaffen? Mills: Wien ist ikonisch – die Welt blickt auf die Stadt als Geburtsstätte von Kunst, Kultur und Trends. Wenn die Wiener nachhaltige Ansätze in der Mode fördern, erfinden und übernehmen, werden andere darauf aufmerksam werden. Ich sage den Menschen immer: Kauft ein oder zwei klassische Stücke, und ihr werdet sie 30 Jahre lang behalten – das ist die Essenz von Stil und Nachhaltigkeit.

Was braucht nachhaltige Mode, um wirklich im Mainstream anzukommen? Mills: Staatliche Anreize zur Unterstützung der lokalen Anbieter dieser nachhaltigen Produkte. Letztendlich brauchen Unternehmen finanzielle Unterstützung, um erfolgreich zu sein, und es ist ein Bereich, dessen Förderung sich lohnt, wenn es der Regierung mit dem Schutz zukünftiger Generationen ernst ist. Die Verantwortung liegt bei allen Beteiligten. Zusammenarbeit ist der einzige Weg, um ein so hochgestecktes Ziel wie ökologische Veränderung zu erreichen. Wenn wir jedoch an den Markt denken, bestimmt der Verbraucher immer die Agenda – wenn die Verbraucher laut werden, werden sie gehört.

Trotz Beinprothese brach Mills mehrfach Speed-Rekorde im Skifahren. © TZOe Raunig

“Wenn man bestimmte Erfahrungen macht, lernt man auch, wessen Meinung wirklich zählt...” Heather Mills

Sie sind sowohl Unternehmerin als auch Aktivistin. Führt das manchmal zu Spannungen? Schließlich muss ein nachhaltiges Unternehmen nicht nur eine positive Wirkung erzielen, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Mills: Jeden Tag, aber es beruhigt mich zu wissen, dass ich aus den richtigen Gründen Geschäfte mache – um zu versuchen, einen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu haben. Und um das zu erreichen, müssen Unternehmen erfolgreich sein, denn andernfalls können sie nicht wachsen, sie bieten keine Lösungen und sie werden nicht von genügend Menschen angenommen, um diesen Unterschied zu bewirken.