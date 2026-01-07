McCartney-Ex Heather Mills: Ski-Unfall in Saalbach-Hinterglemm

Schreckmoment im Winterurlaub: Heather Mills ist bei einem Skiunfall in den österreichischen Bergen gestürzt. Die frühere Paralympics-Sportlerin muss jetzt auf Krücken pausieren.

Schock auf der Skipiste: Heather Mills (57) ist bei einem Aufenthalt in Saalbach Hinterglemm schwer gestürzt. Die frühere Paralympics-Athletin und Ex-Ehefrau von Paul McCartney (83) war zu Beginn des Jahres beim Skifahren unterwegs, als es bei der letzten Abfahrt zu einem technischen Defekt kam.

Wie ihr Sprecher gegenüber der Daily Mail erklärte, lösten sich bei hoher Geschwindigkeit Schrauben an der Halterung ihres Prothesen-Brace. Die Stützkonstruktion gab nach, Mills verlor das Gleichgewicht und schlug im Schnee auf. Infolge des Sturzes muss die 57-Jährige nun rund fünf Tage mit Krücken auskommen, bis die Schwellung an ihrem verbliebenen Beinstumpf zurückgegangen ist. Immerhin: Weder Knochen noch die Prothese selbst wurden beschädigt. Lediglich die Stütze muss in einer Spezialklinik repariert werden – ein Eingriff, der laut Sprecher nur wenige Stunden dauern soll.

Mills ist eine Kämpferin

Von dem Unfall ließ sich Mills jedoch nicht lange unterkriegen. Kurz darauf zeigte sie sich auf Instagram bereits wieder gut gelaunt: In knallorangem Skianzug und mit Sonnenbrille posierte sie an der Seite ihrer Freundin Maja. „Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr“, schrieb sie und berichtete offen von dem Sturz. „Glücklicherweise konnte ich den Fotoshooting-Termin auch auf einem Bein wahrnehmen.“





Laut Daily Mail sei der Vorfall zwar „unglücklich“ gewesen, Mills zeigte sich jedoch erleichtert, dass es sich um den letzten Lauf des Tages gehandelt habe. Die leidenschaftliche Skifahrerin trägt seit einem Motorradunfall im Jahr 1993 eine Unterschenkelprothese und hält seit 2015 den Guinness-Weltrekord als schnellste Skifahrerin mit Behinderung.

Privates Glück

Privat ist Heather Mills seit 2019 mit dem Produzenten Mike Dickman

liiert. Erst kürzlich verbrachte das Paar gemeinsam Weihnachten in New York, wie die Daily Mail berichtet. Nach ihren großen Erfolgen als paralympische Skiläuferin engagiert sich Mills heute unter anderem als Advokatin für Menschen mit Amputation und lebt vegan. Optimistisch blickt sie nach vorne – auf Instagram schrieb sie: „Ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2026.“