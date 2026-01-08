Das hat sich ausgezahlt! Alle sind verrückt nach Megs Marmelade.

Wer hätte gedacht, dass sich dieses als Nebengeschäft belächelte Business zum Jackpot entwickeln werde?

Mehr zum Thema

© Netflix

Mega-Marmelade

Meghan hat geschafft, was sich viele erträumen: Sie hat mit "As ever" Produkte entwickelt, die jeder haben will. Wie nun durch die Medien schwirrt, soll Meghan allein mit ihrer Marmelade rund 31 Millionen Dollar eingenommen haben im letzten Jahr.

© Netflix

Versehen

Wie das alles ans Licht kam? Meghan ist sehr bedacht darauf, dass keine offiziellen Zahlen nach außen dringen. Doch laut der Times sollen jüngst von der "Signature Fruit Spread Box " (mit diversen Fruchtaufstrichen) nur noch 137.000 Stück verfügbar gewesen sein. Das kam heraus, weil ein Händler unabsichtlich eine Million davon bestellen wollte. Das hätte bei Verfügbarkeit geklappt.

Bei 862.000 Stück mal 36 Dollar ergibt das die Summe von rund 31 Mille. Wie gesagt, es sind unbestätigte Zahlen, doch die Sun zitiert einen Intimus von Meghan so: "Man kann wohl sagen, dass das Geschäft nicht nur gut läuft, sondern reißenden Absatz findet.“ Auch Meghan sprach schon von einer Stückzahl von rund einer Million bei manchen ihrer Produkte.