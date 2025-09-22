Jessica Mulroney war Meghans beste Freundin, doch dann kam der Bruch...

Meghan und Jessica Mulroney waren viele Jahre lang die besten Freundinnen. Die Schauspielerin und die Stylistin lernten einander am Set zur Anwaltsserie "Suits" kennen und mögen.

Jessica war die erste, die Meghan anrief, nachdem Harry um ihre Hand angehalten hatte. bei der späteren royalen Hochzeit durften Jessicas drei Kinder Schlüsselrollen während er Zeremonie übernehmen. Tochter Ivy war neben Prinzessin Charlotte ein Blumenmädchen, die Zwillingsbuben John und Brian waren für Meghans Schleppe zuständig.

Split der Freundinnen

Doch irgendwann kam der Split zwischen den Freundinnen. Jessica wurde von ihrer ehemaligen besten Freundin fallen gelassen – und praktisch ausgegrenzt –, nachdem sie ihre Meinung zu Black Lives Matter geäußert hatte.

Gerüchte über Enthüllungsbuch

In der vergangenen Woche kamen in den USA Gerüchte auf, dass Frau Mulroney möglicherweise ein Enthüllungsbuch über ihre ehemalige beste Freundin plant, für das ihr Verlage offenbar einen Vorschuss von mehr als 1 Million Dollar in Aussicht gestellt haben.

„Sie war traurig, dass ihre Freundschaft zu Ende war. Jessica weiß, wo die Leichen begraben sind. Meghan wird sich Sorgen machen“, sagte ein Insider gegenüber der Daily Mail. Doch auf Anfrage soll Mulroney geäußert haben, dass sie kein Buch schreiben werde. Damit ist Meghan allerdings noch nicht aus dem Schneider. Denn Jessica weiß weiterhin viele persönliche Dinge über die Duchess von Sussex und es ist unklar, ob sie ihre Meinung nicht ändern werde.