Das Gespräch zwischen Vater und Sohn hat knapp eine Stunde gedauert.

Es war lange nicht klar, ob es dazu kommen wird, doch am 10.9. war es soweit: Am Abend traf Prinz Harry im Clarence House ein, wo Papa Charles bereits rund eineinhalb Stunden zuvor angekommen war. Beide hatten einer Aussprache zugestimmt.

Der 40-jährige Harry wurde beobachtet, als er um 18:20 Uhr in einem schwarzen Range Rover in das Gebäude gefahren wurde, bevor er gegen 19:14 Uhr im selben Auto wieder abfuhr.

Hier fährt Harry ab:

Nicht sehr lange

Ewig lang hat das Gespräch nicht gedauert, doch länger, als das letzte Treffen, bei dem die Beiden knapp über eine halbe Stunde geredet haben.

Erste Worte und ein Detail

Noch am gleichen Abend, als Harry beim Empfang von der "Invictus"-Gala erschien, wurde er nach dem treffen und dem Befinden seinem Vater gefragt. Harry meinte bedeckt: "Ja, ihm geht es großartig, danke!". Doch sein Gesicht gab mehr Aufschluss als tausend Worte: Harry war den ganzen Abend über gut gelaunt, lächelte viel. Er soll gelöst rübergekommen sein, so anwesende Personen.

Von royalen Pflichten zurückgezogen

Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Der 40-Jährige hatte zuletzt über seinen Vater gesagt, dieser spreche nicht mehr mit ihm. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William, gilt als zerrüttet. Im Mai äußerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der Königsfamilie zu versöhnen.