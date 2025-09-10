Am Mittwoch hat sich Prinz Harry im Clarence House in London mit seinem Vater, König Charles III., getroffen. Die Aussprache war nach 55 Minuten beendet.

König Charles III. ist nach seiner Rückkehr aus Schottland in London eingetroffen. Am Mittwoch kam er gegen 16 Uhr Ortszeit im Clarence House an. © getty

Am frühen Nachmittag war Charles beim Verlassen des Flughafens in Aberdeen (Schottland) gesehen worden.

Treffen im Clarence House

Am Abend traf Prinz Harry im Clarence House ein, Charles war bereits rund eineinhalb Stunden zuvor dort angekommen. Beide haben einer Aussprache zugestimmt.

Nur 55 Minuten

Prinz Harry hat Clarence House nach einem lang erwarteten Versöhnungstreffen mit seinem Vater König Charles III. verlassen, das in weniger als einer Stunde vorbei war. Der Herzog von Sussex hielt mit dem Monarchen eine private Teestunde ab, die 55 Minuten dauerte.

Der 40-jährige Harry wurde beobachtet, als er um 18:20 Uhr in einem schwarzen Range Rover in das Gebäude gefahren wurde, bevor er gegen 19:14 Uhr im selben Auto wieder abfuhr.

Erstes offizielles Wiedersehen

Es war das erste offizielle Treffen der beiden nach etwa eineinhalb Jahren. Bereits im Februar 2024 hatte Harry seinen Vater besucht, nachdem dessen Krebsdiagnose bekannt geworden war. Damals dauerte das Treffen allerdings weniger als 30 Minuten und brachte keine Annäherung.

Emotionale Bindung

Laut Ex-Butler Grant Harrold soll Charles seinen jüngsten Sohn „sehr vermissen“. Harry wiederum möchte nach dem frühen Tod seiner Mutter Diana im Jahr 1997 keine kostbaren Momente mit nahestehenden Angehörigen verstreichen lassen.

Von royalen Pflichten zurückgezogen

Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Meghans Heimat Kalifornien. Der 40-Jährige hatte zuletzt über seinen Vater gesagt, dieser spreche nicht mehr mit ihm. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William, gilt als zerrüttet. Im Mai äußerte Harry in einem BBC-Interview allerdings die Hoffnung, sich mit der Königsfamilie zu versöhnen.