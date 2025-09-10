Stell Dir vor, es kommt Prinz Harry, und keiner geht hin...

Prinz Harry ist für mehrere Tage zurück in England. Bei einem Besuch in einem Tonstudio in Nottingham wollte ihn am Dienstag nur eine kleine Menschenmenge sehen.

Am Dienstag, 9. September 2025, besuchte der 40-Jährige das Community Recording Studio (CRS) in Nottingham. Die Einrichtung unterstützt junge Menschen in den Bereichen Film-, Video- und Musikproduktion. Laut „Daily Mail“ waren nur rund 100 Personen vor Ort, um Harry zu begrüßen. Zudem traf er mit etwa 45 Minuten Verspätung ein.

Prinz Harry in Nottingham © Getty

Vergleich zu früheren Auftritten

Das geringe Interesse steht im Kontrast zu Harrys Nottingham-Besuch im Jahr 2017. Damals trat er dort erstmals offiziell an der Seite seiner heutigen Ehefrau Meghan, 44, auf. Über tausend Schaulustige wollten das Paar damals sehen.

Gedenken und Wohltätigkeit

Prinz Harry in London © Getty

Bereits am Montag hatte Harry auf Schloss Windsor einen Kranz zum dritten Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) niedergelegt. Später nahm er im Londoner Royal Lancaster Hotel am Jubiläum der Wohltätigkeitsorganisation WellChild teil, deren Schirmherr er ist. Für diese Woche ist außerdem eine Spendenankündigung zugunsten von Children in Need der BBC geplant.

Spannungen in der Familie

© Getty

Unklar bleibt, ob es während Harrys Aufenthalt ein Treffen mit König Charles, 76, geben wird. Der Monarch verbringt seine Sommerpause in Balmoral, reist aber regelmäßig für seine Krebsbehandlung nach London. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht. Auch ein Aufeinandertreffen mit seinem Bruder Prinz William, 43, gilt als unwahrscheinlich. William war am Dienstag in Lambeth unterwegs, wo er die Jugendorganisation Spiral Skills besuchte und die Initiative Homewards unterstützte.