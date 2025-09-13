Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinz Harry in Kiew.
© Getty

Starker Auftritt

Prinz Harrys bewegende Worte an verwundete Soldaten in Kiew

13.09.25, 15:31
Teilen

Prinz Harry (40) hat bei seinem Besuch in der Ukraine verletzte Soldaten getroffen und ihnen eindringliche Worte mit auf den Weg gegeben. Der Royal betonte die Bedeutung von Rehabilitation, mentaler Gesundheit und familiärem Rückhalt

In einer Diskussionsrunde mit Veteranen ermutigte Harry die Soldaten, sich nicht zu verschließen. „Schweigen hält euch im Dunkeln. Öffnet euch gegenüber euren Freunden und Familien“, sagte er laut People. Er sprach dabei aus eigener Erfahrung: Der Royal diente zehn Jahre in der britischen Armee und berichtete offen von seinen Schwierigkeiten beim Übergang ins zivile Leben.

Bedeutung der Familie

Prinz Harry in Kiew.

Prinz Harry in Kiew.

© Getty

Neben den Soldaten würdigte Harry auch deren Angehörige: „Die Ehefrauen und Mütter, die ihre Lieben auf Kurs halten und unterstützen, verdienen genauso viel Respekt wie jeder, der dient.“ Auch für ihn selbst sei die Unterstützung durch Ehefrau Meghan (44) entscheidend.

Zusammenarbeit mit der Ukraine

Harry reiste mit einem Team seiner Invictus Games Foundation nach Kiew. Gemeinsam mit Veteranenministerin Natalia Kalmykova sprach er über neue Initiativen für die Rehabilitation der mehr als 150.000 verwundeten ukrainischen Soldaten. Geplant ist, die Ukraine langfristig zum Schwerpunkt der Stiftung zu machen.

Prinz Harry in Kiew.

Prinz Harry in Kiew.

© Getty

Zeichen der Solidarität

Bei einem Fundraising-Lunch sammelte Harry Unterstützung für die Expansion des Superhumans Centers, das bis zu fünf neue Rehabilitationszentren aufbauen will. Zum Abschluss seines Besuchs legte er am Maidan-Platz in Kiew einen Kranz zum Gedenken an die Gefallenen nieder.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden