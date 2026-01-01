Alles zu oe24VIP
© APA/TEAM FOTOKERSCHI/HANNES DRAXLER

"Für Patrioten"

"Austria First" - FPÖ startet eigenen Radiosender

01.01.26, 11:04
Am 17. Jänner startet Österreichs erstes "Patriotenradio".

Die FPÖ startet noch im Jänner einen eigenen Radiosender mit dem Namen AUSTRIA FIRST. „Dieser Sender wird Österreichs erstes Patriotenradio: ein eigener Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen – vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“, so FPÖ-Chef Kickl in einer Aussendung.

Das Internetradio wird über www.austriafirst.at oder über die „AUSTRIA FIRST“-App empfangbar sein. Der Sender sei der logische Erweiterungsschritt des freiheitlichen Medienhauses, so Kickl weiter.

Der FPÖ-Sender soll rund um die Uhr senden und umfassende, relevante Nachrichten zur vollen Stunde sowie Journale morgens, mittags und abends anbieten.

