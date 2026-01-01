"Austria First" - FPÖ startet eigenen Radiosender

Am 17. Jänner startet Österreichs erstes "Patriotenradio".

Die FPÖ startet noch im Jänner einen eigenen Radiosender mit dem Namen AUSTRIA FIRST. „Dieser Sender wird Österreichs erstes Patriotenradio: ein eigener Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen – vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“, so FPÖ-Chef Kickl in einer Aussendung.

Das Internetradio wird über www.austriafirst.at oder über die „AUSTRIA FIRST“-App empfangbar sein. Der Sender sei der logische Erweiterungsschritt des freiheitlichen Medienhauses, so Kickl weiter.

Der FPÖ-Sender soll rund um die Uhr senden und umfassende, relevante Nachrichten zur vollen Stunde sowie Journale morgens, mittags und abends anbieten.