Baby kommt mit knapp 3 Promille zur Welt!

In einem sehr schockierenden Zustand ist in Żuromin (Polen) ein Baby zur Welt gekommen. Die 41-jährige Mutter hatte knapp 3 Promille bei der Geburt!

Bereits am 3. Jänner ist es zu diesem schockierenden Vorfall gekommen. Wie das polnische Nachrichtenportal "Ciech-Press" berichtet, sei eine 41-jährige Frau völlig betrunken in ein Krankenhaus in Zuromin, ca. 120 Kilometer nordwestlich von Warschau, gekommen. Die Frau hatte das Krankenhaus aufgesucht, da bei ihr die Wehen einsetzten - kurz darauf kam das Baby zur Welt

Das Baby war ebenfalls völlig berauscht

Weil bei der 41-Jährigen ein sehr hoher Alkoholgehalt im Blut festgestellt worden ist, ordneten die Ärzte prompt auch einen Test für das Baby an. Der Wert schockiert die Ärzte im Krankenhaus sehr - bei dem Neugeborenen sind 2,8 Promille Alkohol im Blut gemessen worden, nur durch ein Wunder hatte das Baby überlebt. Die Klinik informierte daraufhin sofort die Polizei.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Nun untersucht die Staatsanwaltschaft den ungewöhnlichen Fall, weil die Frau die Gesundheit ihres Babys gefährdet hat. Sollte es zu einer Anklage kommen, droht ihr eine Haftstrafe von drei Monate bis zu fünf Jahren. Der Säugling ist mittlerweile von der Mutter getrennt worden und in einer Kindereinrichtung untergebracht worden.

Mittlerweile wurde bekannt, dass die Frau schon früher wegen ihrem Alkoholmissbrauch auffällig geworden ist und deshalb sogar einen eigenen Betreuer gehabt hat. Jetzt soll geklärt werden, warum niemand gesehen hat, dass die 41-Jährige während der Schwangerschaft regelmäßig Alkohol getrunken hat.