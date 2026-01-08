Alles zu oe24VIP
Anne Wünsche
Weg aus Heimat

Anne Wünsche wandert aus - DAS ist der traurige Grund

08.01.26, 12:27
Teilen

Die Schauspielerin kehrt ihrer Heimat den Rücken.

Anne Wünsche, die der breiten Masse aus "Berlin Tag und Nacht" als Darstellerin bekannt ist und die derzeit auch als Influencerin und Erotikmodel arbeitet, plante für dieses Jahr einen Neuanfang.

Auswandern heißt die Devise für die Mutter dreier Kinder. Ihr Traumziel wäre  Mallorca  gewesen. Doch das ist nicht möglich, weil die Kinder den Kontakt zu ihren Vätern halten sollen. Die Baleareninsel wäre schlicht zu weit weg.

Leider nicht Wunschziel

Wünsche gegenüber t-online: "Der Flug dauert knapp drei Stunden, und mit Wartezeiten geht schnell ein halber Tag verloren, um nach Berlin zu kommen. Da ich meinen Kindern ihren Vater nicht nehmen möchte, müsste ich mindestens jede zweite Woche nach Berlin fliegen". Darum soll es nun Zürich werden. Für  Wünsche  ein Kompromiss und trotz der teuren Lebenskosten kein Problem.

Fühle mich nicht sicher

Denn sie habe sich finanzielle Stabilität aufgebaut. Warum überhaupt auswandern? "Ich fühle mich in Deutschland zunehmend unsicher und auch nicht mehr wirklich wohl", so Wünsche. "Dieses diffuse Unbehagen ist für mich real genug, um es ernst zu nehmen und meine Lebensentscheidungen daran auszurichten."

