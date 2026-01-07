Rekordtransfer: WAC verkauft Spieler in die Türkei

Der WAC hat seinen Innenverteidiger Chibuike Nwaiwu an den türkischen Liga-Dritten Trabzonspor abgegeben. Das gab der österreichische Cupsieger am Mittwoch bekannt.

Über die Ablösesumme machten die Wolfsberger keine Angaben. Sie beträgt laut Medienberichten sechs bis acht Millionen Euro.

Damit würde der 22-jährige Nigerianer dem WAC eine Rekordtransfersumme einbringen. Den Rekord stellte bislang Mohamed Bamba, der 2024 für fünf Millionen Euro zum FC Lorient wechselte.

Der Vertrag des im Sommer 2024 verpflichteten Nwaiwu im Lavanttal wäre noch bis 2027 gelaufen.