Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WAC
Rekordtransfer: WAC verkauft Spieler in die Türkei
© GEPA/ Michael Riedler

Millionen-Ablöse

Rekordtransfer: WAC verkauft Spieler in die Türkei

07.01.26, 16:11
Teilen

Der WAC hat seinen Innenverteidiger Chibuike Nwaiwu an den türkischen Liga-Dritten Trabzonspor abgegeben. Das gab der österreichische Cupsieger am Mittwoch bekannt.

Über die Ablösesumme machten die Wolfsberger keine Angaben. Sie beträgt laut Medienberichten sechs bis acht Millionen Euro.

Damit würde der 22-jährige Nigerianer dem WAC eine Rekordtransfersumme einbringen. Den Rekord stellte bislang Mohamed Bamba, der 2024 für fünf Millionen Euro zum FC Lorient wechselte.

Der Vertrag des im Sommer 2024 verpflichteten Nwaiwu im Lavanttal wäre noch bis 2027 gelaufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden