In Minnesota geht es um weit mehr als einen Kriminalfall.

Der norwegische Musiker und Autor Jo Nesbø ist Krimifans bestens bekannt. Seine Reihe um den alkoholkranken Hauptkommissar Harry Hole machte ihn schon Ende der 90er Jahre zum gefeierten Star seines Genres .

Bestseller. Jo Nesbøs Werke haben sich rund 20 Millionen Mal verkauft und wurden in 47 Sprachen übersetzt. Jetzt ist er mit dem Auftakt einer neuen Reihe zurück: Minnesota heißt der erste Band und Bob Oz, der Ermittler, ist ein gebrochener Mann: Seine dreijährige Tochter kam bei einem Unfall ums Leben, seine Frau hat ihn verlassen und Freunde wollen auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das einzige, was gegen seinen Schmerz hilft, ist der Fokus auf seine Arbeit. Und die wird zunehmend heftig, als Oz einen Killer jagen muss, der einen Rachefeldzug gegen Waffenhändler und Drogenbosse in Minneapolis führt.

Killer will den Bürgermeister töten

Spiel. Der Killer ist Oz bei diesem tödlichen Spiel immer einen Schritt voraus, legt Finten und täuscht, wo er kann um Zeit zu gewinnen. Schließlich soll er es auf den Bürgermeister abgesehen haben. Kann Oz ihn stoppen? Rahmenhandlung dieses Thrillers ist die Beschreibung eines Autors, der die Geschichte recherchiert und in einem Minneapolis gelandet ist, das er aus seiner Kindheit nicht mehr kennt. Dadurch gewinnt der Text an einer weiteren Ebene.

Waffen-Thema ist sehr brisant

Elemente. Nesbø hat mit dem Thema der Waffengewalt ein sehr brisant-aktuelles gewählt, exerziert es auch tiefenpsychologisch gut durch. Dieser Text ist auf der Unterhaltungsebene mit allem ausgestattet, was Thriller-Fans lieben: rasante Spannung, Wendungen, Cliffhanger und überraschende Begegnungen. Und doch kommen auch tiefergreifende Aspekte nicht zu kurz: Die Frage nach Moral oder auch nach jener, die durch das ganze Buch wabert: Wie wird man von einem guten Menschen zu einem Bösen? Minnesota ist Spannung mit Nachhall.