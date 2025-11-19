Alles zu oe24VIP
Wenn das Licht gefriert
© ORF/Gebhardt Productions/Petro Domenigg

Verfilmung

Schocker von Klementovic: Neuhauser & Steinhauer drehen Thriller

19.11.25, 14:14
"Wenn das Licht gefriert" wird seit dem 17.11. u.a. in Niederösterreich gedreht.

Mit einem schrecklichen Verdacht, der ihr Leben völlig aus der Bahn wirft, ist Adele Neuhauser als Elisabeth seit Montag, dem 17. November 2025, bei den Dreharbeiten zum neuen ORF/SWR-Thriller „ Wenn das Licht gefriert “ konfrontiert.

Täterwissen

Die Alzheimer-Erkrankung ihres von Erwin Steinhauer dargestellten Ehemannes zehrt an ihren Kräften – doch damit nicht genug. Als der 26 Jahre zurückliegende Mord an der besten Freundin der gemeinsamen Tochter im Fernsehen noch einmal aufgerollt wird, offenbart ihr Mann Wissen, das eigentlich nur der Täter haben kann. Der Drang, die Wahrheit herauszufinden, ist stärker als der Wunsch, zu ihrem alten Leben zurückzukehren, daher beschließt Elisabeth, die Geschehnisse selbst aufzuarbeiten – und begibt sich dabei in höchste Gefahr.

Ein glücklicher Autor mit der Hauptdarstellerin

Dreharbeiten bis Mitte Dezember

In Andreas Prochaskas Fernsehfilm stehen neben Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer bis voraussichtlich Mitte Dezember 2025 in Niederösterreich (u. a. Tulln und Klosterneuburg) und Wien in weiteren Rollen u. a. auch Anna Unterberger (ermittelt am 9. Dezember in der ORF-1-Premiere des Landkrimis „Steirerwahn“), Christoph Luser, Fritz Karl, Gerhard Liebmann, Johanna Gastdorf, Agnes Hausmann und Paula Hainberger vor der Kamera. Das Drehbuch nach einem Roman von Roman Klementovic stammt aus der Feder von Karin Lomot. „Wenn das Licht gefriert“ soll 2026 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

