Billie Eilish zeigt Mega-Dekolleté und die Fans stehen Kopf

Billie Eilish sorgt auf Instagram für Aufsehen: Mit einem simplen Post im gepunkteten Top sammelt sie Millionen Likes – und zeigt, dass sie sich selbstbewusst über alte Outfit-Gewohnheiten hinwegsetzt.

Die amerikanische Sängerin Billie Eilish hat mit einem simplen Instagram-Post ihre Fans verblüfft. Auf ihrem Account mit 124 Millionen Followern erhielt das Foto innerhalb eines Tages 7,4 Millionen Likes und 69.000 Kommentare. Anders als gewohnt trägt Billie nicht Oversized-Kleidung, sondern ein einfaches gepunktetes Top mit auffälligem Dekolleté. Normalerweise bevorzugt die Sängerin weite Outfits, in denen sie sich wohlfühlt – sei es bei Konzerten oder Preisverleihungen.

Der Post zeigt nicht nur einen Stilwechsel, sondern auch Billies persönliche Entwicklung. In der Vergangenheit hatte sie sich schwergetan, ihren Körper zu akzeptieren. Schon 2025 gestand sie der Vogue, dass Selbstliebe ein Lernprozess für sie war.

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer

Fan-Reaktion

Die Resonanz auf Instagram war enorm. Viele Fans zeigen sich begeistert von Billies neuem Look und der Ausstrahlung, mit der sie ihre Entscheidung präsentiert. Der Post ist ein deutliches Zeichen, dass sie nun selbstbewusst trägt, was ihr gefällt.