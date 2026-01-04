Alles zu oe24VIP
dakar
© Giuseppe CACACE / AFP

Ebster 14.

Erste Dakar-Etappe: Auf diese Plätze landeten Mateschitz und Swarowski

04.01.26, 17:04
Der Tiroler Tobias Ebster hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien über zehn Minuten auf die Spitze verloren. 

Der im Prolog elftplatzierte Hero-Pilot belegte am Sonntag nach 305 km mit Start und Ziel in Yanbu Platz 14, diesen Rang nimmt er auch im Gesamtklassement ein, in der Rallye-2-Wertung ist er Vierter. An der Spitze des Gesamtklassements liegt der Spanier Edgar Canet.

Der KTM-Pilot gewann nach dem Prolog auch die Auftaktetappe vor seinem Teamkollegen Daniel Sanders und Ricky Brabec (Honda). Das Toptrio profitierte von einer Zeitstrafe des Tagesschnellsten Ross Branch (Hero). Bei den Autos übernahm der Belgier Guillaume de Mevius (Mini) die Führung. Titelverteidiger Yazeed Al-Rajhi riss durch Zeitstrafen eine halbe Stunde Rückstand auf. Der unter falschem Namen antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz landete über 50 Minuten hinter dem Tagessieger auf Rang 93., auch in der Gesamtklassement ist der Debütant 93. Die ebenfalls erstmals antretende Victoria Swarowski landete deutlich außerhalb der Top 100.

