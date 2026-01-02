Jännerrallye: Heute Shakedowns auf frisch verschneiten Straßen

Sonderprüfungen werden täglich auf Sport+ übertragen.

Freistadt. Heute startet das Rallyejahr 2026 mit den Shakedowns in die neue Saison. Ein Shakedown ist im Rallyesport das Abfahren einer von der Rallyeleitung festgelegten Wertungsprüfung vor dem Start der eigentlichen Rallye.

Im oberösterreichischen Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 39. LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER, für die am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Jänner, um die ersten Punkte zur diesjährigen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft gefightet wird. Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditions-Event im Mühlviertel. Von den insgesamt 78 Fahrern, die ihre Nennung abgegeben haben, kommen 41 Piloten aus Oberösterreich. Von den ebenfalls insgesamt 40 oberösterreichischen Copiloten sind 10 Frauen. 27 der 78 Teams, die ihre Teilnahme angemeldet haben, agieren als waschechte Mühlviertler Duos im Auto - die Fans haben viel zum Anfeuern.

Freitagvormittag war der Servicepark frisch angeschneit. Laut Wetterbericht müssen sich die Fahrer auf Passagen mit Schneefahrbahnen, die auch eisig sein können, einstellen.