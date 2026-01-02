Linzer werden immer mehr zu Heiratsmuffel

2025 gab es 644 Eheschließungen in Linz, im Jahr davor 673, im Jahr 2019 waren es noch 812.

Linz. Zum Jahresbeginn wirft die Stadt Linz einen Blick auf die aktuellen Daten zur Bevölkerungsstruktur und -entwicklung mit Stichtag 1. Jänner 2026. Die Statistik liefert ein Bild der Dynamik der Stadtgesellschaft, von Geburten und Sterbefällen über Wanderungsbewegungen bis hin zu Eheschließungen und eingetragenen Partnerschaften. „Eine Stadt lebt und passt sich ständig den Bedürfnissen ihrer Bewohner*innen und den Herausforderungen der Zeit an. Der Blick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt uns nicht nur, wo wir stehen, sondern auch, wo wir ansetzen müssen. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Linz ist es entscheidend, vorausschauend zu planen – sei es bei der Infrastruktur, im Wohnbau oder bei sozialen Angeboten“, betont Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

215.040 Hauptwohnsitze zählt die Stadt Linz mit Stand 1. Jänner 2026. Dies besagt die aktuelle Analyse der Linzer Stadtforschung. Das entspricht im Vergleich zum 1. Jänner 2025 einer Zunahme um exakt 976 Personen. Der Zuwachs im Jahr 2025 war damit deutlich geringer als 2024. Damals wurde ein Plus von 1.526 Personen verzeichnet.

Bevölkerungswachstum durch Zuzüge

Das Bevölkerungswachstums des Jahres 2025 ist auf die Wanderungsbilanz (+1.069 Personen) zurückzuführen. 15.881 Zuzügen stehen 14.812 Wegzüge gegenüber. Damit haben sich sowohl die Zuzüge als auch die Wegzüge gegenüber dem Vorjahr etwas verringert.

Die Zahl der Neugeborenen gegenüber dem Vorjahr ist nur wenig angestiegen und liegt mit 2.027 knapp über der 2.000er Marke. Vorläufige 2.107 Sterbefälle führen für das Jahr 2025 dennoch zu einer negativen Geburtenbilanz von minus 80 Personen.

Weniger Eheschließungen

Im Vergleich zu 2024 wurden im Jahr 2025 27 Eheschließungen weniger registriert, während die Zahl der eingetragenen Partnerschaften um 24 sank. 2025 gab es 644 Eheschließungen in Linz, im Vorjahr 673, im Jahr 2019 waren es noch 812.

Bei dieser Analyse die Bevölkerungsentwicklung für das Jahr 2025 handelt es sich um eine vorläufige Bilanz der Linzer Stadtforschung. Endgültige Ergebnisse für den Bevölkerungsstand zum 1.1.2026 werden von der Stadtforschung gegen Ende Jänner auf der Homepage der Stadt Linz veröffentlicht.