Perchtenlauf in Steinbach an der Steyr
Die größten Perchtenläufe von OÖ am 5. Jänner

Am 5. Jänner werden vielerorts Glocken dröhnen und Feuer lodern. 

. "Wenn sich in der letzten Raunacht die Dunkelheit erhebt, beginnt der große Kehraus. Über 250 Perchten, dröhnende Glocken, Feuer & Gänsehaut: OÖs größter Perchtenlauf verwandelt den empire-Parkplatz in ein archaisches Spektakel", heißt es von den Clubbetreibern. Um 19 Uhr laufen 20 Gruppen in St. Martin im Mühlkreis auf.  Danach wird in Oberösterreichs größter Disco eine Afterparty im Stil der 2010er-Jahre gefeiert, u.a. mit Cola Rum um drei Euro bis 23 Uhr. 

Einem uralten Brauch folgend vertreiben die Perchten in der Raunacht nicht nur die bösen Geister, sondern bringen den Zuschauern beim Streifen mit Ihren Pferdeschwänzen Glück und Gesundheit. In Steinbach an der Steyr laufen rund 250 Perchten ab 18.30 Uhr durch den Ort. Ein imposantes Riesenfeuerwerk beendet die einzigartige Show, bevor auf der Perchtenparty im Zelt als Ausklang dieses höllischen Abends abgetanzt wird.

