Mega-Hype um „Aufputzt is‘“ – schon Platz 4 der ewigen Bestenliste!

Gery Seidl sorgt mit seinem Weihnachtsfilm „Aufputzt is‘“für einen neuen Kino-Hype. Schon 400.000 Besucher. Der 4. erfolgreichster Austro- Film aller Zeiten.

Weihnachtswunder und Neujahrskracher an den heimischen Kinokassen. „Aufputzt is‘“ der witzige Weihnachtsfilm von Starkabarettist Gery Seidl knackte zu Silvester die 400.000 Besucher Marke. Damit ist die Weihnachtskomödie schon der 4. erfolgreichste Austro-Film aller Zeiten. Nach „Hinterholz 8" (1998), "Poppitz" (2002) und "Müllers Büro" (1986).

© Filmladen

© Filmladen

Das „Golden Ticket“ für über 300.000 verkaufte Kinokarten hat sich Seidl ja bereits knapp vor Weihnachten gesichert. Als erst sechster österreichischer Film in den vergangenen 50 Jahren. Und als erster Kinohit seit 17 Jahren („Echte Wiener – Die Sackbauer Saga“)

© ORF

Das sind die erfolgreichsten Austro-Filme aller Zeiten:

1. Hinterholz 8, 617.597 Kinobesucher

2. 2. Poppitz, 441.135 Besucher

3. 3. Müllers Büro, 441.106 Besucher

4. 4. Aufputzt Is‘400.000Besucher

5. Echte Wiener – Die Sackbauer Saga, 372.788 Besucher

© Filmladen

Der Film von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff, die schon mit „Griechenland“ beinahe 300.000 Zuseher in unsere Kinos lockte, basiert auf einem Kabarettprogramm von Seidl, der Bauleiter Andi spielt und mit äußerst stressigen Weihnachtstagen konfrontiert ist. Auf seiner Baustelle fehlen noch Klotüren und die Geschäftspartner machen gehörig Druck. Das Familienleben leidet darunter und Seidl versucht, den Weihnachtsfrieden wieder herzustellen. Neben Seidl sind in dem Film etwa Marlene Morreis (Ehefrau Steffi), Maria Hofstätter (Schwiegermutter) und Stars wie Christopher Seiler, Roland Düringer oder Thomas Stipsits in Gastauftritten zu sehen.