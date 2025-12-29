Kino-Sensation: Kommt jetzt "Pretty Woman 2"?

Auch 35 Jahre nach seinem Kinostart begeistert "Pretty Woman" noch Millionen Fans weltweit. Nun sorgen neue Gerüchte für Aufsehen: Steht eine Fortsetzung des legendären Liebesmärchens mit Julia Roberts und Richard Gere tatsächlich bevor?

Im Kult-Film "Pretty Woman" eroberte Julia Roberts (58) als Prostituierte Vivian Ward nicht nur das Herz des wohlhabenden Geschäftsmanns Edward Lewis, gespielt von Richard Gere (76), sondern auch das der Zuschauer. Der Film entwickelte sich 1990 zum Welterfolg und machte Roberts über Nacht zum Superstar.

Während seines einwöchigen Aufenthalts in Los Angeles engagiert Edward die Prostituierte Vivian, um ihn bei gesellschaftlichen Terminen zu begleiten. Was als Geschäft beginnt, wird zur großen Liebesgeschichte – und ist längst Filmgeschichte.

Neue Gerüchte um Fortsetzung

In den vergangenen Wochen tauchten im Internet Plakate auf, die scheinbar für eine Netflix-Fortsetzung von "Pretty Woman" warben. Die Euphorie vieler Fans währte jedoch nur kurz: Die Poster entpuppten sich als Fälschungen. Dennoch sollen sie nicht völlig grundlos entstanden sein. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll aus Produktionskreisen zu hören sein, dass Julia Roberts und Richard Gere angeblich bereits Gespräche mit Verantwortlichen von Disney geführt hätten. Der Grund: Die anhaltende Popularität des Films, auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung.

Ein Insider habe laut Bericht sogar gegenüber der Zeitung "Mirror" bestätigt: "Es wurden noch keine Verträge unterzeichnet, aber es wird an einem ersten Drehbuch gearbeitet, und sofern keine unvorhergesehenen Probleme auftreten, sind sowohl Richard als auch Julia mit an Bord. 'Pretty Woman 2' scheint zu laufen."

Sensation mit Fragezeichen

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, wäre das eine kleine Sensation. Julia Roberts hatte eine Fortsetzung in früheren Interviews stets ausgeschlossen. Doch Hollywood hat bereits mehrfach bewiesen, dass große Leinwandromanzen auch nach Jahrzehnten wiederbelebt werden können. Ein prominentes Beispiel ist die Liebesgeschichte von Scarlett O’Hara und Rhett Butler aus "Vom Winde verweht", die 55 Jahre nach dem Original mit dem Vierteiler "Scarlett" fortgesetzt wurde.

Ob Vivian und Edward tatsächlich ein Comeback feiern, bleibt vorerst offen – die Hoffnung der Fans lebt jedenfalls weiter.