Flughafen Wien: Winterdienst weiter im Einsatz

Nachdem der Flugbetrieb in Wien-Schwechat am Freitagvormittag aufgrund der heftigen Schneefälle komplett gesperrt werden musste, hat sich die Lage am Samstag entspannt. Der Betrieb läuft wieder. Aber der Winterdienst ist weiter im Einsatz.

Wien. Am Freitag sorgte das Schnee-Chaos am Flughafen Wien-Schwechat für insgesamt 380 Flugausfälle. Heute hat sich die Lage beruhigt. Einzelne Flüge sind in den Morgenstunden dennoch verzögert. Auch untertags können noch einige wenige betroffen sein. Flughafen-Sprecher Peter Kleemann sagt gegenüber "ORF Wien", dass der Betrieb wieder grundsätzlich problemfrei laufe. Der Flugbetrieb werde sich im Laufe des Tages normalisieren.

Winterdienst ist weiter im Einsatz

Weiterhin befindet sich der Winterdienst am Flughafen im Einsatz. Flugzeuge als auch das Vorfeld müssen weiter enteist und vom Schnee befreit werden.

Die Lage in den Terminals sei heute "geordnet und ruhig", dennoch empfiehlt Flughafen-Sprecher Kleemann Reisenden sich auf der Homepage des Flughafens oder bei den Airlines über den aktuellen Stand der Flugzeiten zu informieren.