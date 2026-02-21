Nach Schnee-Chaos: Weiterhin tausende Haushalte ohne Strom

Stromleitungen sind wegen umgestürzter Bäume unterbrochen.

Burgenland. Nach den starken Schneefällen am Freitag sind auch am Samstagvormittag noch 5.000 Haushalte in den Bezirken Güssing und Jennersdorf ohne Strom. Das berichtet "ORF Burgenland".

Damit ist die Zahl der betroffenen Haushalte im Vergleich zum Freitagabend erneut in die Höhe gegangen. Der Grund: In der Nacht auf Samstag sind weitere Bäume unter der Schneelast eingeknickt und auf Stromleitungen gefallen.

Seit 6 Uhr Samstagfrüh sind Mitarbeiter der Netz Burgenland unterwegs, um die Schäden zu beheben. Am Samstag sollen alle Stromunterbrechungen im Bundesland behoben sein.