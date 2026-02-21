Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Schnee-Chaos
© BFKDO OW/Flaschberger

Umgestürzte Bäume

Nach Schnee-Chaos: Weiterhin tausende Haushalte ohne Strom

21.02.26, 08:58
Teilen

Stromleitungen sind wegen umgestürzter Bäume unterbrochen.

Burgenland. Nach den starken Schneefällen am Freitag sind auch am Samstagvormittag noch 5.000 Haushalte in den Bezirken Güssing und Jennersdorf ohne Strom. Das berichtet "ORF Burgenland". 

Damit ist die Zahl der betroffenen Haushalte im Vergleich zum Freitagabend erneut in die Höhe gegangen. Der Grund: In der Nacht auf Samstag sind weitere Bäume unter der Schneelast eingeknickt und auf Stromleitungen gefallen.

Seit 6 Uhr Samstagfrüh sind Mitarbeiter der Netz Burgenland unterwegs, um die Schäden zu beheben. Am Samstag sollen alle Stromunterbrechungen im Bundesland behoben sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen