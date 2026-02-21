Tödlicher Skiunfall: 61-Jähriger leblos aufgefunden

Im Skigebiet Silvretta Montafon kam es am Freitag zu einem tragischen Skiunfall. Ein 61-jähriger Mann verunglückte tödlich.

Vorarlberg. Am Freitag waren ein 61-jähriger Mann und sein 15-jähriger Sohn gemeinsam zum Skifahren im Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch unterwegs.

Die beiden hielten sich im Bereich der Jöchli Talstation im freien Skiraum auf und vereinbarten einen Treffpunkt im Novatal. Als der Vater dort nicht eintraf und auch telefonisch nicht erreichbar war, suchte der Sohn zunächst eigenständig im Talbereich nach ihm. Gegen 18 Uhr verständigte der Jugendliche schließlich die Liftgesellschaft und die Polizei, um den Abgang seines Vaters zu melden.

Handyortung führt zu Fundstelle

Eine durchgeführte Handyortung brachte die entscheidende Spur: Das Mobiltelefon des Vermissten war noch in Betrieb und konnte direkt im Skigebiet geortet werden. Daraufhin wurde sofort ein großer Sucheinsatz ausgelöst. Ein Mitglied der Bergrettung fand den 61-jährigen Mann schließlich unter einem Baum im Schnee liegend. Er konnte nur noch leblos geborgen werden.

An den Suchmaßnahmen waren die Bergrettung St. Gallenkirch und Gaschurn mit insgesamt rund 30 Personen beteiligt. Unterstützt wurde die Suche durch drei Drohnen der Bergrettung Vorarlberg, mehrere Bedienstete des Skigebiets sowie einen Rettungshubschrauber aus der Schweiz. Auch die Alpinpolizei Vorarlberg und Beamte der Polizeiinspektion Schruns standen mit neun Personen im Einsatz.