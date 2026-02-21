Umfrage: Schon 52 % sind mit der Ampelkoalition unzufrieden

Mit der Ampelkoalition sind inzwischen mehr Menschen unzufrieden als mit Schwarz-Grün.

In der Ampel werden Sie es als ungerecht empfinden: Da sanierst du das von der Vorgängerregierung verschlampte Budget, bringst die Inflation halbwegs in Griff und schaffst das erste Mal seit drei Jahren wieder ein kleines Wirtschaftswachstum - und dann das: Laut der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 sind inzwischen 52 % mit der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS unzufrieden.

Die Details: 36 % sind "sehr" unzufrieden, weitere 16 % unzufrieden - macht eben 52 %. Auf der anderen Seite finden nur 4 % (!) die Performance der Regierung "sehr gut", weitere 16 % "gut", macht zusammen nur 20 %, die die Ampel deutlich rosiger sehen.

Ebenfalls überraschend: Damit ist die Ampel unbeliebter als Schwarzgrün: Vor exakt 2 Jahren - also im Februar 2024, wenige Monate vor der Nationalratswahl - waren mit der damaligen Regierung Nehammer-Kogler 50 % unzufrieden - und immerhin 22 % zufrieden. Der Wert für "sehr unzufrieden" stieg in der Folge nie über 35 %. Auch bescheiden, aber besser als derzeit.

Übrigens: Die größte Zufriedenheit erreicht die Ampel bei ÖVP-Wählerinnen und -Wählern mit 47 %, die geringste bei FPÖ-Fans mit nur 5 %. Somit liegt die Zufriedenheit sogar bei Ampel-Unterstützern unter der 50-%-Marke.