Urlauber (71) starb bei Lawinenabgang

Der Mann war abseits der Piste mit zwei Begleitern unterwegs.

In Fiss kam am Mittwoch ein 71-jähriger Urlauber bei einem Lawinenabgang abseits der Piste ums Leben. Er war mit zwei Begleitern unterwegs und hatte als einziger keinen Lawinenpieps.

Eine Person konnte teilweise verschüttet ausgraben, die dritte wurde von Einsatzkräften rund eine Stunde nach dem Abgang gefunden, Reanimation blieb erfolglos. Auch in Kirchberg wurde eine Frau verschüttet, geborgen und ins Krankenhaus geflogen, ihr Zustand ist unklar. Insgesamt meldete die Leitstelle Tirol bis 14.30 Uhr 31 Lawinenabgänge.

Lawinenwarnstufe vier in großen Teilen des Landes

In großen Teilen des Oberlandes und westlichen Karwendelgebirges gilt weiter die Lawinenwarnstufe vier. Rettungseinsätze fanden u. a. im Navistal und Hochzillertal statt. Teils blieben Wintersportler unverletzt, die Lage bleibt kritisch.