So gefährlich ist ein Po-Lifting

So begehrt der "Brazilian Butt Lift" ist, die Folgen können nicht nur fatal, sondern manchmal auch letal sein.

Der 26-jährigen Britin Demi Agoglia wurde der Traum von einem perfekten Po zu Verhängnis. Sie flog in die Türkei, um sich ein Po-Lifting machen zu lassen, da es dort günstiger als in England ist. Beim Eingriff wurde ihr Gesäß mit Eigenfett aufgepolstert.

Demi Agoglia und Freund Bradley © Facebook ×

Tragischerweise starb Agoglia kurz nach dem Eingriff, was aber kein Einzelfall ist. Eine von 3.000 Brazilian-Butt-Lift-OPs endet laut Statistik leider tödlich. Dabei ist der Eingriff, wenn er fachmännisch ausgeführt wird, eigentlich eine risikoarme Methode. Dabei wird an unliebsamen Körperstellen Fett abgesaugt, aufbereitet, gereinigt und am Gesäß wieder eingesetzt. Im Normal fall kommt es nach der OP zu Blutergüssen und Schwellungen.

Billig-OPs im Ausland

Wenn der Eingriff allerdings nicht von Spezialisten durchgeführt wird, kann er wie bei Agoglia tödlich enden. Vier Tage nach der OP bekam sie Schmerzen in der Brust und fuhr sofort ins Spital. Noch auf der Fahrt erlitt sie mehrere Herzinfarkte, ausgelöst durch Embolien. Im Spital angekommen konnte ihr niemand mehr helfen und sie starb auf der Intensivstation.

"Dies passiert, wenn mit den Spezialkanülen, mit denen das Fett transplantiert wird, Gefäße durchbrochen und dann fälschlicherweise Fettzellen in Gefäße injiziert werden“, so der Vize-Präsident der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland zur "Bild"-Zeitung. Die Fettzellen können bis zu Hirn, Herz oder Lunge transportiert werden, und Lungenembolien, Herzinfarkte oder Schlaganfälle auslösen.

In der Türkei zahlte die Frau rund 7.000 Euro für die OP - deutlich weniger, als diese in England gekostet hätte. Der Preis ist für viele ein Grund bei den teuren Eingriffen lieber ins Ausland auszuweichen. Dazu kommt, dass in Westeuropa im Normalfall nur 600 Milliliter Fett injiziert werden - in der Türkei werben Ärzte mit der vierfachen Menge!