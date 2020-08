Nach Klau-Attacke: Laptop-Wildschwein soll nun getötet werden

Das Foto des nackten Mannes, dem am Badesee von einem Wildschwein der Laptop geklaut wurde, ging um die Welt. Doch nun soll das Tier abgeschossen werden.

Da staunten die anderen Badegäste nicht schlecht: Auf der Suche nach etwas Fressbarem stibitzte ein Wildschwein einem nackten Mann am Teufelsee (D) den Laptop - der FKK-Badegast rannte daraufhin dem Dieb nach und wurde von Schaulustigen geknipst.

Doch nun teilte das zuständige Bundesforstamt mit, dass das Tier abgeschossen werden soll. Denn das Wildschwein habe jegliche Scheu vor Menschen verloren und komme fast täglich an den See - es sei somit nicht ausgeschlossen, dass das Tier mal aggressiv wird. Die Wildschweine werden vermutlich durch den Müll angelockt, den die Badegäste am See zurücklassen. Coronabedingt sind nun vermehrt Badegäste am Teufelsee, da sie nicht ins Ausland auf Urlaub fahren.