Böller explodierte in Hand: zwei Kids schwer verletzt

Die beiden Burschen sind beim Zünden von selbst gebauter Pyrotechnik schwer verletzt worden.

Vbg. Nach dem schrecklichen Pyro-Unfall zu Silvester in Wien, bei dem ein 14 Jahre alter Bursch seine Hand verloren hatte, spielten sich am Neujahrsabend in Vorarlberg ähnliche Szenen ab.

Ein 12-Jähriger und ein 14-Jähriger fanden laut Polizei am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Höchst eine offensichtlich selbstgebaute, nicht detonierte pyrotechnische Vorrichtung. Der Jüngere nahm den Zündkörper in die Hand, der 14-Jährige entzündete währenddessen mit einem Feuerzeug die Zündschnur. Daraufhin explodierte die Pyrotechnik in der Hand des 12-Jährigen.

Er wurde an der rechten Hand und im Gesicht verletzt. Der 14-Jährige zog sich Verbrennungen an der rechten Hand zu. Beide Burschen wurden ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die Ermittlungen zur Herkunft des pyrotechnischen Gegenstands sind im Gange.