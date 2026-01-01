Inferno in Wohnanlagen forderte Verletzte: Mieter landeten in Notunterkünften

Das ist wohl das Jahr der Silvester-Brände: Österreichweit waren die Feuerwehren regelrecht im Dauereinsatz. Eines der Brände forderte sogar ein Todesopfer.

Tirol/OÖ. Schlimmer kann man ins neue Jahr kaum starten: Kurz nach Mitternacht ging in Traun (Bezirk Linz-Land) das Dach eines kompletten Wohnkomplexes in Flammen auf.

Dach von Wohnkomplex in Traun (OÖ) in Flammen. © FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Ein Großaufgebot von neun Feuerwehren in Traun und Umgebung wurde alarmiert, da sich der Brand rasch ausbreitete. Dutzende Bewohner mussten von den Einsatzkräften in der Silvesternacht aus dem Gebäude gerettet und ins Freie gebracht werden. Sie wurden noch vor Ort durch das Rote Kreuz betreut. Insgesamt vier Bewohner wurden verletzt.

Laut Angaben der Feuerwehr gestaltete sich die Brandbekämpfung vor allem in der Anfangsphase schwierig. Mehrere Atemschutztrupps rückten aus, mit einem Kran wurden Teile des Daches abgetragen. Das Feuer konnte schließlich eingedämmt werden, durch den massiven Löschangriff wurden aber die darunterliegenden Wohnungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt 35 Bewohner des Wohnkomplexes mussten im Stadion in Traun in einem Notquartier unterkommen und mussten so ins neue Jahr starten.

Vermutet wird, dass der Brand im Bereich eines Balkons im dritten Obergeschoß ausgebrochen ist und sich daraufhin auf das Gebäude ausgebreitet hat. Die Polizei begann noch in der Nacht mit den Ermittlungen der Brandursache.

Wenig später kam es zu einem ähnlichen Brand in einem Mehrparteienhaus in Schwaz (Tirol): Das Feuer dürfte sich laut Polizei kurz nach 1 Uhr im Bereich der Müllräume entzündet haben. Meterhohe Flammen schlugen im Innenhof empor und breiteten sich im Mehrparteienhaus aus. Insgesamt neun Wohnungen sind deshalb nicht bewohnbar. 17 Bewohner mussten in der Sporthalle Schwaz untergebracht werden, drei Verletzte wurden ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Brand in Mehrparteienhaus in Schwaz (Tirol). © zoom.tirol

Ein weiterer Horror-Brand ereignete sich in Garsten (Bezirk Steyr-Land). Das Haus eines 85-Jährigen ging regelrecht in Flammen auf. Dabei kam der Pensionist ums Leben.