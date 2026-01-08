Kult-Comedian Chevy Chase legt auf CNN Lebensbeichte ab

In der neuen CNN-Doku "I'm Chevy Chase and You're Not" öffnet der Kultkomiker Einblicke in sein Leben, die bisher unbekannt waren – von Gewalt in der Kindheit über Alkoholprobleme bis hin zu einem dramatischen Herzstillstand.
Chevy Chase (82) spricht in der Doku über seine schwierige Vergangenheit und die Folgen seines exzessiven Lebensstils. Dabei kommen auch seine Frau Jayni und Tochter Caley ausführlich zu Wort und zeichnen ein intimes Bild des Stars. Chase berichtet von seiner Mutter Cathalene Parker, die ihn körperlich misshandelt habe: "Sie war mir gegenüber körperlich gewalttätig." Jayni schildert, dass Chase selbst noch als Erwachsener in seiner Kindheit traumatisiert reagierte: "Das erste Mal, als wir zusammen übernachteten und ich ihn wecken wollte, hat er gezittert."
Alkoholprobleme und Herzstillstand
Die Doku beleuchtet Chevys Alkoholkonsum während der Dreharbeiten zur TV-Serie "Community“. Jayni erinnert sich, ein Sechserpack Bio-Rotwein sei nach wenigen Tagen leer gewesen. Nach jahrelangen Trinkgewohnheiten erlitt Chase einen Herzstillstand und lag acht Tage im künstlichen Koma. Tochter Caley beschreibt: "Er kam im Grunde von den Toten zurück."
Berufliche Rückschläge
Chase spricht auch über seine Zeit bei der US-Kult-Show "Saturday Night Live" und das "SNL50"-Jubiläum, bei dem er bewusst ausgeschlossen wurde: "Ich hatte erwartet, mit den anderen auf der Bühne zu stehen." Ebenso wird sein Rauswurf bei "Community" nach rassistischem Ausraster und Verwendung des N-Wortes thematisiert.
Chevy Chase in "Fletch - der Troublemaker"
Privates Glück
Abseits von Rückschlägen zeigt die Doku auch Chevys Liebesgeschichte zu Jayni, die er während der Dreharbeiten zu "Under the Rainbow" kennenlernte. 1982 folgte die Hochzeit. Trotz aller Probleme bleibt der Kultkomiker für viele der lustigste Held einer ganzen Generation.