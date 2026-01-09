Zum 44er: Kate überrascht Fans mit emotionaler Videobotschaft

Zu ihrem 44. Geburtstag meldet sich Prinzessin Kate mit einer sehr persönlichen Botschaft. In einem neuen Video der Reihe „Mutter Natur“ spricht sie über Dankbarkeit, Heilung und die Kraft, die ihr die Natur während ihrer Krebserkrankung geschenkt hat.

Die Prinzessin von Wales, Kate Middleton, begeht ihren 44. Geburtstag mit einem sehr persönlichen Zeichen der Dankbarkeit. Anlässlich dieses Tages veröffentlichte der Kensington Palace ein neues Video aus der Reihe „Mutter Natur“, in dem Catherine offen darüber spricht, wie viel Trost und Kraft sie während ihrer Krebserkrankung in der Natur gefunden hat.

Mehr lesen:

Die nun erschienene letzte Folge der einjährigen Videoserie trägt den Titel „Winter“. Kate selbst führt als Erzählerin durch den Film, der sie bei einem morgendlichen Spaziergang in Berkshire nahe ihres Wohnsitzes in Windsor zeigt. Das Projekt sei, wie ein Mitarbeiter des Palasts erklärte, ein kreativer Ausdruck ihrer Überzeugung, „die langjährige Verbindung der Menschheit zur Natur sowie die Fähigkeit der Natur, uns zu inspirieren und uns zu helfen, im Geist, Körper und in der Seele zu heilen und zu wachsen“, sichtbar zu machen.

Persönliche Botschaft

In dem Video blickt die Prinzessin sehr persönlich auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Sie spricht über Ängste und Tränen, über Heilung und über eine tiefe Dankbarkeit, die sie heute empfindet. „Auch in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit hat der Winter die Kraft, uns Ruhe, Geduld und stille Reflexion zu bringen“, sagt sie. Er ermögliche es, innezuhalten, das eigene Spiegelbild zu erkennen und den innersten Schichten des Selbst näherzukommen. Dabei finde sie sich immer wieder in dem Gedanken wieder, „wie zutiefst dankbar ich bin“, weil Ängste weggespült würden, Frieden mit den eigenen Tränen entstehe und neu entdeckt werde, „was es bedeutet, lebendig zu sein“.

Die Serie „Mutter Natur“ sei eine Hommage an die Lehren der Natur, die persönliches Wachstum fördern und die Verbindung zur Welt und zueinander stärken könnten. Im Zentrum des Projekts stehe der Wunsch, die Menschen wieder näher an die Natur heranzuführen – ein Thema, das Catherine auch in einem kürzlich erschienenen Essay über Familienleben und Kindheit gemeinsam mit Professor Waldinger aufgegriffen hatte. Diesen Weg wolle die Prinzessin weitergehen und die Kraft von Natur und Kreativität für menschliche Verbundenheit, Heilung und Wohlbefinden nutzbar machen.

Krebserkrankung prägt royales Leben

Kate Middletons Gesundheitsweg war in den vergangenen Jahren von großen Herausforderungen geprägt. Im Jänner 2024 unterzog sie sich einer größeren Bauchoperation, bei der anschließend eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Es folgte eine belastende präventive Chemotherapie, über die sie im März desselben Jahres in einer persönlichen Videobotschaft informierte.

Im September gab sie bekannt, die Behandlungen abgeschlossen zu haben, betonte jedoch, dass ihre Genesung und die Rückkehr zu ihren royalen Verpflichtungen nur langsam voranschreiten würden. Im Jänner des vergangenen Jahres konnte sie schließlich mitteilen, dass sie sich in Remission befinde – verbunden mit der Bitte um Verständnis für ihren behutsamen Wiedereinstieg ins öffentliche Leben.