Prinzessin Kate wird 44: Romantische Geschenke von William und SO feiert sie

Ein ehemaliger Butler verrät, dass es heuer wohl endlich wieder Feierlichkeiten zu Catherines Geburtstag geben wird.

Kate steht vor einem besonderen persönlichen Moment: Am 9. Jänner begeht die Prinzessin von Wales ihren 44. Geburtstag. Anzeichen für ein großes gesellschaftliches Ereignis gibt es allerdings keine. Vielmehr deutet alles auf eine zurückhaltende Feier im engsten Kreis hin – fernab von Glamour und offiziellen Verpflichtungen.

Gefeiert werden soll dem Vernehmen nach im neuen Zuhause der Familie nahe Windsor. Dort dürften Ehemann Prinz William sowie die Kinder George, Charlotte und Louis die ersten Gratulanten sein. Statt einer großen Tafel ist ein gemütliches Familienessen geplant, bei dem Kates Lieblingsgerichte serviert werden sollen. Auch König Charles III. und Königin Camilla könnten sich dazugesellen – allerdings ebenfalls im kleinen, privaten Rahmen.

Bescheidene Königin in spe

Eine solche Form des Feierns entspreche ganz den Gewohnheiten der Royals, meint Grant Harrold, einst Butler von König Charles. Gegenüber Heart Bingo zeichnete er ein klares Bild des möglichen Geburtstagsabends: „Ich kann fast garantieren, dass der König für seine Schwiegertochter eine Geburtstagsfeier ausrichtet.“ Groß und prunkvoll werde diese jedoch nicht ausfallen, vielmehr persönlich und auf Kates Vorlieben abgestimmt.





DAS schenkt William seiner Kate

Auch bei den Geschenken sei weniger Protokoll als Herzlichkeit zu erwarten. Die königliche Familie schätze „lustige Geschenke“, verriet Harrold, doch Prinz William dürfte zusätzlich Wert auf etwas Persönliches legen. Denkbar seien Schmuck oder ausgewählte Stücke für das neue Zuhause. Kein Zufall, denn seit dem Herbst 2025 haben Kate und William im Forest Lodge im Windsor Great Park ihre künftige Wohnadresse gefunden und arbeiten dort seit Weihnachten an Einrichtung, Dekoration und ersten „Mood Boards“.

Selbst ein romantischer Kurztrip könnte laut Harrold Teil der Überraschungen sein. Von König Charles und Königin Camilla erwartet der ehemalige Butler ein gemeinsames Präsent mit emotionalem Wert – möglicherweise ein besonderes Stück aus dem privaten Besitz oder eine Leihgabe aus der Royal Collection. „Es könnte etwas sein, das für ihn sentimental ist“, erklärte er.

Alles in allem deutet vieles darauf hin, dass Kates Geburtstag weniger von öffentlichem Glanz, sondern von familiärer Nähe und persönlichen Gesten geprägt sein wird – ganz im Sinne der Prinzessin von Wales.