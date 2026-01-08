Große Sorge um Claudia Jung (61): Schlagersängerin sagt mehrere Shows ab

Die Sängerin kämpft zurzeit mit schweren gesundheitlichen Problemen. Auf Facebook verkündet sie, dass ihre Shows im Jänner nicht stattfinden können.

Schlagersängerin Claudia Jung (61) muss sich derzeit eine Pause gönnen. Nach der kurzfristigen Absage ihres Konzerts am 7. Jänner in Gersthofen bei Augsburg fallen nun auch die Auftritte in weiteren deutschen Städten am 9., 10. und 11. Jänner aus. Die Nachricht veröffentlichte die Sängerin über ihren offiziellen Facebook-Account. Ersatztermine stehen bereits fest.

Krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt

Das Kultur- und Kongresszentrum Gera, wo Jung ursprünglich auftreten sollte, bestätigte die Absage. Wie der Veranstalter erklärt, kämpft die Sängerin seit Beginn ihrer Tournee mit einem grippalen Infekt, der sich zuletzt „deutlich verschlechtert“ habe. Derzeit sei es ihr weder möglich zu sprechen noch zu singen.





Damit ihre Fans dennoch nicht leer ausgehen, gab Claudia Jung auf Facebook die neuen Termine bekannt: Der Auftritt in Ingolstadt ist für den 4. Februar geplant, Gera folgt am 5. Februar, Gersthofen am 11. Februar. Das Konzert in Nürnberg wurde auf den 24. April verschoben.





Fans reagieren verständnisvoll

Die Community zeigt sich verständnisvoll und schickt zahlreiche Genesungswünsche. „Von Herzen gute Besserung“, heißt es etwa in den Kommentaren. Ein Fan schreibt: „Erhol dich erst einmal richtig, danach rockst du die Bühne wieder wie eh und je.“