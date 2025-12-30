Gruppe prügelt 19-Jährigen nieder und tritt auf ihn ein

Ein 19-jähriger Deutscher ist am späten Montagabend auf einer Straße in Mayrhofen im Tiroler Zillertal im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung von sechs unbekannten Niederländern brutal attackiert und schwer verletzt worden.

Dem jungen Mann wurde zunächst mit einem Skischuh ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Als er daraufhin zu Boden stürzte, verpasste ihm einer der Täter mehrere Fußtritte in den Oberkörperbereich.

Der 19-Jährige wurde mit der Rettung zunächst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Von dort wurde er letztlich in die Innsbrucker Klinik überstellt. Die Ermittlungen der Exekutive zur Ausforschung der Tatverdächtigen waren im Gange.