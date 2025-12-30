Silvester: Wer Raketen zündet, wer schwankend & alleine ist

Wie unsere Politikerinnen und Politiker heuer Silvester feiern, lesen Sie hier.

Nach dem Weihnachtsfest ist vor der Silvesterfete. Wie von oe24 berichtet, verbrachten die meisten Spitzenpolitiker die Weihnachtsfeiertage mit der Familie. Auch zu Silvester setzen viele auf die gemeinsame Zeit mit den engen Verwandten. Nur ein Minister und eine Staatssekretärin zünden ein Feuerwerk.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP): Er feiert, wie schon Weihnachten, mit seiner Familie bei seiner Tochter in Wiener Neustadt. Feuerwerkskörper werden aus Rücksicht auf die Katzen der Tochter nicht gezündet.

Christian Stocker. © APA/HANS KLAUS TECHT

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ): Für den SPÖ-Chef geht es am 31. ins Theater. Feuerwerkskörper zündet er ebenso keine. "Wir haben selbst eine Hündin", so der Vizekanzler.

© Instagram

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS): Die NEOS-Chefin verbringt Silvester beim Spieleabend mit der Familie in Aussee. Im Vorjahr nahm sich Meinl-Reisinger auch etwas Zeit zum Skifahren und Eislaufen.

Im Vorjahr fand Meinl-Reisinger noch etwas Zeit fürs Skifahren. © Instagram

FPÖ-Chef Herbert Kickl: Für den Freiheitlichen ist Silvester ein Familienfest. "Wir essen gemeinsam zu Abend, schenken einander kleine Glücksbringer und verbringen gemütliche Stunden, bis die Pummerin das neue Jahr einläutet", so Kickl. Er geht nach Mitternacht aber bald ins Bett, denn den Neujahrstag nutzt er gerne für Outdoor-Aktivitäten. "Wenn man Früh aufsteht hat man die Natur beinah für sich allein", so der FPÖ-Chef.

Kickl will am Neujahrstag früh raus und in die Natur. © Instagram

Grünen-Chefin Leonore Gewessler: „Wahrscheinlich bin ich mit meinem Mann und Freund:innen im Burgenland. Nicht fehlen darf auf jeden Fall der Donauwalzer zu Mitternacht", so die Grünen-Chefin. Auf Feuerwerk wird "zum Wohle der Tiere" verzichtet - "auch wenn es schön aussieht".

Gewessler fährt mit ihrem Mann ins Burgenland. © Facebook

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer: "Silvester verbringen wir meist mit Freunden daheim, am nächsten Tag steht dann das Neujahrskonzert an.“ Als Gast hat das Staatsoberhaupt den montegrinischen Präsidenten Jakov Milatović dabei. Er war schon mit VdB am Opernball 2024.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ): "Ich werde gemeinsam mit meiner Familie ruhig ins neue Jahr starten und am 1. Jänner 2026 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker besuchen." Feuerwerk wird keines gefeuert: "Mein Hund wird es mir danken".

Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP): Er feiert "mit Freunden gemütlich den Jahreswechsel".

Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ): Zu Silvester gibt es eine "kleine Feierrunde mit Freunden, aber ohne Feuerwerke".

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP): Der Oberösterreicher tanzt beim Feuerwerk aus der Reihe. Er ist der einzige von oe24 angefragte Minister, der es heuer pyrotechnisch krachen lässt. "Das freut besonders meine Söhne", so der ÖVP-Politiker. Ansonsten wird Silvester "bewusst entspannt" gefeiert, mit der Familie und guten Freunden.

Hattmannsdorfer zündet heuer ein Feuerwerk. © Instagram

Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP): Die bei Hattmannsdorfer angesiedelte Staatssekretärin lässt es zu Silvester allerdings auch krachen. "Bis zum frühen Silvesternachmittag bin ich bei meinen Eltern in Bad Ischl – inklusive des traditionellen Altjahrausschießens der Ischler Prangerschützen", so die ÖVP-Politikerin. Danach wird mit Nachbarn bei ihnen zu Hause gefeiert, inklusive Bleigießen und Feuerwerk.

Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS): Auch der Entbürokratisierer der Regierung weicht bei seinen Silvesterplänen von der Norm ab. Er wird Silvester "alleine, schwankend" verbringen. Feuerwerkskörper werden keine gezündet, denn: "Es wird auf der Welt zu viel geschossen".

Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): "Silvester feiere ich mit meinem Mann und meiner Tochter. Ob in Wien oder in der Steiermark ist noch nicht entschieden." Selber zündet man zwar nichts, das örtliche Feuerwerk sieht man sich aber gerne an.

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ): Er überraschte ja zu Weihnachten mit einem Bild von ihm mit Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die beiden verstehen sich bekanntlich privat gut. Silvester feiert er aber gemeinsam mit seiner Frau in Wien. Am Silvesterpfad wird Walzer getanzt.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP): Er wird Silvester mit Freunden in Wien feiern. Statt Feuerwerk gibt's Glücksbringer für seine Geschwister.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ): Die SPÖ-Ministerin feiert in Wien gemeinsam mit Familie und Freundinnen und Freunden. Feuerwerke wird sie sich ansehen, aber nicht selber abfeuern.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ): Beim Finanzminister gab es bis vor knapp einer Woche noch keine bestimmen Pläne für den Jahreswechsel. Nur eines Stand fest: Feuerwerkkörper werden sicher nicht gezündet.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS): Den NEOS-Politiker verschlägt es an Silvester nach Deutschland, wo er mit Freunden feiern wird.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ): "Silvester feiere ich heuer privat mit Freunden in Salzburg", so die SPÖ-Politikerin. Und Feuerwerk? "Nein, in Salzburg-Stadt ist Feuerwerk verboten"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): Er verbringt Silvester im Kreise seiner Familie.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ): Sie feiert Silvester "ganz ruhig - im privaten Umfeld." Und: "Wir stoßen gemeinsam auf das neue Jahr an und nehmen uns Zeit füreinander." Feuerwerkskörper werden nicht gezündet: "Mir tun die Tiere leid".

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): "Silvester feiern mein Mann und ich sehr gemütlich daheim. Dann schauen wir uns Dinner4One an, hören Hitparade und zu Mitternacht tanzen wir Walzer", so die SPÖ-Politikerin. Angestoßen wird mit Sekt, am nächsten Tag wird dann das Neujahrskonzert mit einem Sektfrühstück im Fernsehen verfolgt. Via Aussendung empfahl sie übrigens einen Tag vor Silvester noch Alternativen zum klassischen Feuerwerk: „Vielleicht greifen Sie heuer zu Sprühkerzen oder leisen Lichtspielen – das schützt nicht nur Tiere, sondern auch Umwelt und Gesundheit."

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): "Zu Silvester kommt erneut die Familie zusammen. Gefeiert wird ohne Feuerwerk, dafür aber mit Ausräuchern des Hauses."

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP): "Silvester verbringe ich mit meiner Familie und Freunden in Wien. Mit meiner Familie werde ich wieder essbare Glücksbringer an Verwandte und Freunde verschenken und wir werden Zinngießen."

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ): Sie feiert Silvester mit Freundinnen und Freunden in Oberösterreich. Zum Essen gibt es Raclette. Für Holzleitner der richtige Zeitpunkt zum Durchatmen nach einem intensiven Jahr." Als große Tierfreundin, heißt es aus ihrem Büro, verzichtet sie auf ein Feuerwerk.