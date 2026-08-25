Nach Haaland: Auch seine Freundin Isabel verabschiedet sich von ihrer Haarpracht

Star-Stürmer Erling Haaland startet mit einer optischen Generalüberholung in die neue Saison der englischen Premier League. Nur kurze Zeit nach der spektakulären Typveränderung des norwegischen Fußballstars überrascht nun auch seine Partnerin Isabel Haugseng Johansen mit einem völlig neuen Look auf Instagram.

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Der norwegische Ausnahme-Stürmer ist auf dem Fußballplatz für seine extreme Torgefährlichkeit gefürchtet, abseits des Rasens galt seine markante, lange Mähne stets als unverwechselbares Erkennungsmerkmal. Seine weißblonden Haare verliehen dem Torjäger von Manchester City das Aussehen eines modernen Wikingers. Oft trug er seine legendäre Haarpracht offen bis über die Schultern oder zu einem markanten Zopf gebunden. Doch pünktlich zum Start der neuen Premier-League-Saison hat sich der Fußballer von seinem bekannten Markenzeichen verabschiedet.

Unter dem Motto "Neue Saison, neue Frisur" präsentierte sich der Stürmer in den sozialen Netzwerken in einem kurzen Clip, der die Fans weltweit in Erstaunen versetzte. Zu Beginn des Videos ist der Norweger noch mit seiner gewohnten Wikinger-Mähne zu sehen, ehe nach einem raschen Szenenwechsel die Verwandlung perfekt ist. Die langen Haare sind komplett abrasiert, stattdessen trägt der Torjäger nun einen extrem kurzen Buzz-Cut.

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Freundin Isabel zieht mit neuem Look nach

Die optische Verwandlung im Hause Haaland ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Nur wenige Stunden vor dem offiziellen Anpfiff zum Premier-League-Auftakt zog auch seine Lebensgefährtin Isabel Haugseng Johansen nach und präsentierte sich auf Instagram mit einer neuen Frisur. Die Norwegerin, die für ihre dichten, schokoladenbraunen Strähnen bekannt ist, trennte sich ebenfalls von ihrer langen Haarpracht.

Nun hat sich auch Isabel für eine Typveränderung entschieden und präsentierte stolz ihren neuen, modernen Long Bob. Die Haare fallen ihr nun locker bis auf die Schultern, was dem herbstlichen Look eine frische und elegante Note verleiht.

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Gemeinsames Style-Update für den Herbst

Mit ihrem neuen Haarschnitt beweist Isabel Haugseng Johansen ein perfektes Timing und setzt ein modisches Statement im Partnerlook. Zu den veröffentlichten Fotos auf Instagram schrieb sie lediglich: "Ein kleines Update für den Herbst". Die Fans zeigen sich begeistert von der stilsicheren Veränderung des Paares, das nun gemeinsam erfrischt in die neue Spielzeit startet.

Während sich Erling Haaland auf der Jagd nach den nächsten Torrekorden in England befindet, zeigt sich das Paar optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Ob der radikale Buzz-Cut dem Stürmer auf dem Spielfeld noch mehr Aerodynamik verleiht, werden die kommenden Wochen in der Premier League zeigen. Fest steht jedenfalls, dass beide mit ihren neuen Frisuren für den perfekten modischen Auftakt gesorgt haben.