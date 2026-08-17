Haarfarbentrends im Herbst 2026: Diese 4 Nuancen wirken besonders luxuriös

Statt radikaler Farbwechsel bestimmen weiche Kontraste, warmer Glanz und sichtbare Tiefe die Haarfarbentrends im Herbst 2026. Wir verraten, welche vier Nuancen jetzt gefragt sind – und warum manche Farben ausgedient haben.

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Ausgeblichene Längen, hellere Spitzen und ein etwas dunklerer Ansatz: Was nach dem Sommer häufig nach einem dringenden Friseurtermin aussieht, bildet im Herbst 2026 überraschenderweise die perfekte Basis für die neuen Trendhaarfarben. Denn statt einer gleichmäßigen Farbe vom Ansatz bis in die Spitzen sind jetzt natürliche Übergänge und mehrere fein abgestimmte Nuancen gefragt. Das Ergebnis soll nicht frisch gefärbt, sondern satt, glänzend und möglichst hochwertig aussehen. Der Wunsch nach Veränderung bedeutet dabei nicht automatisch, dass die Haare deutlich dunkler werden müssen. Oft reichen bereits Lowlights – also dunklere Strähnen – oder ein Glossing, um Blond, Braun oder Rot mehr Tiefe zu verleihen, ohne sich langfristig auf eine völlig neue Haarfarbe festzulegen.

Warum extremes Platinblond im Herbst 2026 out ist

Sehr helles Blond ohne sichtbare Abstufungen verliert in dieser Saison an Bedeutung. Vor allem sogenanntes "Bleach and Tone", bei dem das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen stark aufgehellt und anschließend abmattiert wird, wirkt schnell flach und leblos. Hinzu kommt, dass die Farbe enorm pflegeintensiv ist und regelmäßiges Nachblondieren die Haarstruktur stark belasten kann.

Luxuriöser wirkt Blond, wenn ein Teil der Naturhaarfarbe sichtbar bleibt oder feine Lowlights eingearbeitet werden. Erst der Kontrast lässt die hellen Partien richtig strahlen. Wer nach dem Sommer das Gefühl hat, die Haare seien zu gelb, stumpf oder einheitlich geworden, braucht daher nicht automatisch neue Highlights. Häufig genügt ein Glossing, das den Farbton korrigiert und neuen Glanz verleiht.

Trend #1: Golden Hour Brunette

© Patrick McMullan via Getty Images

Sattes Brünett gehört zu den wichtigsten Haarfarbentrends im Herbst 2026. Den Look schauen wir uns von Dakota Johnson ab: Ihr Braun besitzt Tiefe, wirkt im Licht aber weich und leicht aufgehellt. Die Spitzen sind etwas heller als der Ansatz – genau dieser Effekt wird als "Golden Hour Brunette" bezeichnet.

Entscheidend ist, dass nicht einfach eine dunkle Farbe über das gesamte Haar gegeben wird. Verschiedene Braun- und Karamellnuancen erzeugen Bewegung und verhindern den gefürchteten "Farbhelm". Besonders schön ist der Trend für Brünette, deren Haar nach dem Sommer ausgebleicht ist, sowie für Blondinen, die sich langsam an eine dunklere Farbe herantasten möchten.

Wer bisher viele helle Strähnen getragen hat, sollte den Wechsel in mehreren Schritten planen. Lowlights und Glossings verdunkeln das Haar kontrolliert und lassen sich später leichter wieder aufhellen. Der größte Fehler wäre, aus Lust auf eine dramatische Veränderung sofort ein sehr dunkles Braun zu wählen. Gefällt das Ergebnis nicht, ist meist eine aufwendige und kostspielige Farbkorrektur notwendig.

Trend #2: Cremiges Goldblond

© Getty Images

Blond bleibt auch im Herbst hell, bekommt 2026 aber eine weichere und wärmere Richtung. Cremiges Goldblond verbindet strahlende Partien rund um das Gesicht mit honigfarbenen Lowlights und einem sanft abgedunkelten Ansatz. Margot Robbie zeigt, wie elegant dieser Mix wirken kann.

Wichtig: Warm bedeutet nicht gelb. Oft reicht schon eine minimale Veränderung beim Glossing, damit das Blond weniger kühl erscheint und besser mit dem Hautton harmoniert. Die hellsten Strähnen sollten vor allem dort bleiben, wo sie das Gesicht optisch öffnen – etwa am Haaransatz, an den Schläfen und in den vorderen Längen.

Bei Root Shadow und Lowlights ist allerdings Zurückhaltung gefragt. Werden Ansatz und Längen zu stark abgedunkelt, verliert das Haar seine Leuchtkraft. Deshalb sollte man den Look schrittweise aufbauen und nicht versuchen, aus einem sehr hellen Sommerblond in einer einzigen Sitzung ein komplett neues Farbergebnis zu machen.

Trend #3: Kupferbraun

© Getty Images

Kupfer und Rotbraun passen nicht nur perfekt zur herbstlichen Farbpalette, sie gehören auch zu den großen Trendtönen der Saison. Besonders modern wirkt ein sattes Kupferbraun, das deutlich rötlich schimmert, aber dennoch natürlich aussieht. Schauspielerin Daisy Edgar Jones trägt etwa eine gedämpfte Variante, die zwischen warmem Braun und leuchtendem Kupfer liegt.

Der Farbton lässt sich individuell anpassen: Helles Kupfer wirkt auffälliger und bringt helle Haut zum Strahlen, während tiefes Auburn oder Rotbraun zurückhaltender erscheint. Für ein harmonisches Ergebnis sollte der Salon die Nuance immer auf Hautunterton, Augenfarbe und Ausgangshaarfarbe abstimmen.

Wer sich für Rot entscheidet, sollte allerdings wissen, dass die Farbe mehr Aufmerksamkeit benötigt. Rote Pigmente verblassen vergleichsweise schnell, weshalb regelmäßige Glossings und farbschützende Pflege notwendig sind. Gleichzeitig lassen sie sich nur schwer vollständig aus dem Haar entfernen. Wer schon jetzt weiß, dass er bald wieder blond sein möchte, sollte daher lieber mit einer temporären Tönung oder einzelnen kupferfarbenen Akzenten beginnen.

Trend #4: Espresso-Schwarzbraun

© The Hollywood Reporter via Getty Images

Sehr dunkles Haar erlebt im Herbst 2026 ebenfalls ein Comeback – allerdings nicht als hartes, künstliches Schwarz. Gefragt ist ein tiefes Espresso-Braun, das auf den ersten Blick fast schwarz erscheint, im Licht aber seine braunen Nuancen zeigt. Kendall Jenner trägt genau diesen Effekt.

Das feine Braun macht die Farbe weicher, satter und schmeichelhafter. Reines Schwarz kann bei Menschen, deren Naturhaar nicht bereits schwarz ist, schnell streng wirken und einen harten Kontrast zur Haut bilden. Besonders bei heller Ausgangsfarbe sollte der Wechsel deshalb gut überlegt sein.

Künstlich schwarz gefärbtes Haar lässt sich später nur mit großem Aufwand wieder aufhellen. Der Prozess kann mehrere Friseurbesuche erfordern und die Haarstruktur stark beanspruchen. Wer den dunklen Look ausprobieren möchte, wählt daher besser ein Espresso- oder Dunkelbraun, das auf die eigene Naturhaarfarbe abgestimmt ist.

Welche Herbst-Haarfarbe passt zu welchem Typ?

Die vier Trendfarben lassen sich an unterschiedliche Ausgangsfarben und Wünsche anpassen:

Golden Hour Brunette eignet sich für Brünette, die mehr Glanz und Dimension möchten, sowie für Blondinen, die vorsichtig dunkler werden wollen.

eignet sich für Brünette, die mehr Glanz und Dimension möchten, sowie für Blondinen, die vorsichtig dunkler werden wollen. Cremiges Goldblond ist ideal für blondes Haar, das nach dem Sommer zu kühl, gelblich oder eindimensional wirkt.

ist ideal für blondes Haar, das nach dem Sommer zu kühl, gelblich oder eindimensional wirkt. Kupferbraun passt zu allen, die eine sichtbare Veränderung suchen und bereit sind, regelmäßig Farbe und Glanz auffrischen zu lassen.

passt zu allen, die eine sichtbare Veränderung suchen und bereit sind, regelmäßig Farbe und Glanz auffrischen zu lassen. Espresso-Schwarzbraun funktioniert am unkompliziertesten bei mittelbrauner bis dunkler Naturhaarfarbe und sorgt für einen eleganten, kontrastreichen Look.

Zum Beratungstermin sollte man mehrere Referenzfotos mitbringen – am besten auch Bilder davon, was ausdrücklich nicht gewünscht ist. Ebenso wichtig ist die Frage, wie oft man für Ansatz, Glossing oder Farbauffrischung in den Salon kommen möchte. Denn die schönste Trendfarbe bringt wenig, wenn sie nicht zum eigenen Pflegeaufwand passt.