Statt Sleek-Look: Cavalli zeigt, wie wir die Haare jetzt tragen

Gestern zeigte das Luxuslabel Roberto Cavalli in Mailand seine Spring/Summer 2027 Kollektion. Neben geballter Starpower gab es auf dem Runway vor allem eine Überraschung in Sachen Beauty: Der Sleek-Look hat offenbar ausgedient.

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Wenn Roberto Cavalli zur Show lädt, darf man sich auf ein Spektakel gefasst machen. Chefdesigner Fausto Puglisi enttäuschte gestern bei der Präsentation der Spring/Summer 2027 Kollektion keineswegs. Die DNA des Hauses wurde auf dem Runway lautstark zelebriert: ein wilder, freudiger Clash aus Animal-Prints, Federn, fließenden Roben, freigelegter Haut und mit Kristallen verziertem Denim. Für die größte Überraschung sorgten jedoch die Beauty-Looks der Models.

Beauty-Trendwende: Zerzaust statt glattgebügelt

Seit geraumer Zeit dominiert der strenge "Sleek-Look" die sozialen Netzwerke, roten Teppiche und Streetstyles. Haare, die penibel nach hinten gegelt waren, ohne dass auch nur ein einziges Babyhaar aus der Reihe tanzte. Doch damit ist laut Cavalli nun Schluss. Die Models der SS27-Show schritten mit einer Frisur über den Runway, die förmlich schrie: "Ich bin gerade erst aufgestanden, habe mir kurz durch die Haare gewuschelt und sehe trotzdem fantastisch aus."

Beauty-Looks bei Cavalli 1 / 4 © Wireimage © Getty Images © Getty Images

Der Bedhead- bzw. Undone-Look, ist der unerwartete Gegentrend der kommenden Saison. Statt Perfektion steht hier eine wilde, ungezwungene Textur im Vordergrund. Die Mähnen der Models wirkten texturiert und absolut mühelos. Eine Frisur, die perfekt zur animalischen Modekollektion Puglisis passte.

So gelingt der Cavalli-Look für den Alltag

Das Beste an diesem Trend? Er ist befreiend, spart morgens extrem viel Zeit und ist absolut alltagstauglich. Um den zerzausten Look à la Cavalli nachzustylen, braucht es keine stundenlange Arbeit mit dem Glätteisen.

So geht's:

Etwas Sea-Salt- oder Texturspray ins handtuchtrockene oder bereits trockene Haar kneten, um sofortige Griffigkeit zu erzeugen. Lassen Sie die Haare (wenn möglich) an der Luft trocknen, um Ihre natürliche Haarstruktur zu betonen. Wer nachhelfen muss, nutzt einen Diffusor. Finger weg von Kamm und Haarbürste. Stylen Sie die Haare nur mit den Fingern durch, um das unperfekte, wilde Volumen zu bewahren.

Front-Row-Glanz mit Cardi B

Cardi B © Getty Images

Während sich der Laufsteg rebellisch und opulent präsentierte, glänzte die Front Row mit ebenso spektakulären Looks. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei Rap-Superstar Cardi B, die bei ihrer Ankunft ein wahres Blitzlichtgewitter auslöste. In einem dramatisch geschichteten Animal-Print-Mantel mit markanten Pelzdetails und dunkler Sonnenbrille bewies die Sängerin einmal mehr ihr Gespür für High Fashion.