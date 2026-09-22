Hailey Bieber löst Haarfarben-Hype aus: Diese Nuance wollen im Herbst jetzt alle

Kaum zeigt sich Hailey Bieber mit einer neuen Haarfarbe, wollen plötzlich alle denselben Look. Mit ihrem dunkelsten Braun seit mehr als zehn Jahren liefert die Beauty-Unternehmerin jetzt die perfekte Vorlage für den Herbst und lässt die Suchanfragen nach ihrer neuen Nuance explodieren.

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Wenn die Temperaturen sinken, werden traditionell auch die Haarfarben wieder dunkler. Helle Sommer-Highlights und sonnengeküsste Blondtöne machen Platz für sattes Schokobraun, warmes Mocha und glänzende Brunette-Nuancen. Hailey Bieber geht bei diesem saisonalen Farbwechsel noch einen Schritt weiter – und trägt ihr Haar jetzt so dunkel wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.

Die Rhode-Gründerin verabschiedete sich von ihrem bisher deutlich helleren Braun und präsentiert stattdessen eine intensive, fast schwarze Espresso-Nuance. Für die Farbe zeichnet Celebrity-Colorist Matt Rez verantwortlich, während Hairstylistin Irinel de León dem neuen Look mit langen, fließenden Stufen, zusätzlichem Volumen und viel Bewegung den passenden Schliff verlieh.

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"Espresso Hair" wird zum Herbsttrend

Dass Hailey Bieber mit ihrem neuen Look den Nerv der Zeit trifft, zeigen aktuelle Google-Daten. Laut einer Analyse der Beauty-Buchungsplattform Fresha stiegen die Suchanfragen nach "Espresso Hair" innerhalb eines Jahres um ganze 400 Prozent. Allein im vergangenen Monat wurde rund 162.000-mal nach der Haarfarbe gesucht. Auch das Interesse an "Hailey Bieber Hair" legte im Jahresvergleich um 21 Prozent zu.

Damit dürfte endgültig klar sein: Espresso Hair ist die Trendhaarfarbe des Herbstes. Bieber hat den Hype zwar nicht erfunden, ihn mit ihrer Verwandlung aber kräftig angefeuert. Schließlich gilt die 29-Jährige seit Jahren als zuverlässige Trendsetterin. Ob "Glazed Donut Skin", milchige Nägel oder Sleek Buns – was Hailey trägt, landet meist kurze Zeit später auf den Beauty-Wunschlisten.

Das macht die Farbe so besonders

Espresso Hair ist ein besonders tiefes, sattes Braun, das je nach Lichteinfall beinahe schwarz wirken kann. Anders als hartes Schwarz behält die Farbe jedoch ihre warmen oder neutralen braunen Reflexe. Das Ergebnis wirkt elegant, luxuriös und vor allem extrem glänzend.

Genau dieser Hochglanz-Effekt ist entscheidend: Die Farbe soll nicht stumpf oder eindimensional aussehen, sondern gesund, gepflegt und beinahe spiegelnd.

Ein weiterer Vorteil: Espresso Braun lässt sich an unterschiedliche Hauttypen und natürliche Haarfarben anpassen. Der Friseur kann die Nuance wärmer, kühler oder neutraler gestalten. Bei einem warmen Teint sorgen Schokoladen- und Kastanienreflexe für ein harmonisches Ergebnis, während kühlere Espresso-Töne besonders elegant zu rosigen oder neutralen Untertönen wirken.

Blondinen sollten nicht vorschnell handeln

So verführerisch Hailey Biebers neue Haarfarbe auch aussieht: Wer blondiertes oder stark gesträhntes Haar hat, sollte nicht spontan zur dunkelsten Farbe greifen. Aufgehelltes Haar nimmt dunkle Pigmente anders auf und benötigt häufig zunächst warme Farbpigmente, damit das Ergebnis nicht flach, grünlich oder schlammig wirkt.

Auch der Weg zurück zu Blond ist deutlich aufwendiger. Während das Abdunkeln oft in nur einem Termin möglich ist, kann das schonende Aufhellen dunkel gefärbter Haare mehrere Salonbesuche erfordern. Wer sich noch nicht sicher ist, kann sich deshalb zunächst langsam an den Trend herantasten – etwa mit einem etwas helleren Schokobraun, einer Tönung oder einer demi-permanenten Farbe.

Eines steht jedenfalls fest: Mit ihrem tiefbraunen, glänzenden Herbst-Look hat Hailey Bieber einmal mehr eine Beauty-Welle losgetreten. Espresso Hair ist dramatisch, aber nicht schrill, edel, aber trotzdem tragbar – und damit genau die richtige Haarfarbe für die neue Saison.