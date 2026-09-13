Alisha Boe verrät ihr Geheimnis für die perfekte Partynacht

Serien-Star Alisha Boe ("Tote Mädchen lügen nicht") begibt sich als neues BLACK OPIUM Girl auf die Partypiste und feiert die neue Interpretation des Kultduftes ganz im Stile ihres Namens – Pink Glaze. Der Talk mit der Beauty.

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Alisha Boe hat ein Faible für genussvolle Dinner mit ihren liebsten Freundinnen, schwarzen Kaffee und Nächte, die auf der Tanzfläche enden. Beste Voraussetzungen also für ihren neuen Job: Die 29-jährige somalisch-norwegische Schauspielerin ist das neue globale Gesicht von YSL Beautys BLACK OPIUM. Bekannt wurde Boe mit 19 als Jessica Davis in der Netflix-Serie "13 Reasons Why", aktuell spielt sie als Lady Conchita Closson eine der Hauptrollen in "The Buccaneers".

Alisha Boe ist das neue BLACK OPIUM Girl von YvesSaintLaurent Beauté. © YSL Beauty

Pink Glaze als neuer Duft-Hit

Nun verkörpert sie BLACK OPIUM Pink Glaze – eine neue, fruchtigere Interpretation des Kultdufts. Im Mittelpunkt steht ein innovativer natürlicher Erdbeer-Extrakt, der auf den charakteristischen floralen Kaffee-Akkord trifft. Jasmin, Bourbon-Vanille aus Madagaskar und warme Amberhölzer sorgen für sinnliche Tiefe. Im Interview spricht Boe über durchtanzte Nächte, Freundschaft, ihren Einsatz für das von YSL Beauty initiierte Non-Profit-Programm "Abuse Is Not Love" – und darüber, warum für sie gute Beziehungen ohne Kommunikation und gesunde Grenzen nicht funktionieren.

Die Beauty im persönlichen Talk

Für die coole Kampagne gab Boe vor der Kamera Gas. © YSL Beauty

“Sie hat eine magnetische Ausstrahlung und riecht verdammt gut...” Alisha Boe

Wir alle kennen ein "BLACK OPIUM Girl" – und Sie sind das ultimative! Was macht für Sie "The BLACK OPIUM Girl" aus? Und wo hört Alisha auf und beginnt die Black-Opium-Persona? Alisha Boe: Für mich ist das BLACK OPIUM Girl lebenslustig, kompromisslos sie selbst und mutig. Sie wartet nicht darauf, dass die Party beginnt – sie ist die Party. Sie hat eine magnetische Ausstrahlung und riecht verdammt gut, wenn sie einen Raum betritt. Es gibt kein Ende und keinen Anfang – ich und der Vibe von BLACK OPIUM sind eins, Babyyy. (lacht)

Als Sie zum ersten Mal ans Set für diese tolle Kampagne kamen – was waren Ihre ersten Gedanken? Alisha Boe: Die Diners, die sie gebaut hatten, gaben mir das Gefühl, in Palm Springs zu sein. Mid-Century Modern, sexy und cool, mit dieser rauen, gelebten Energie. C Prinz führte bei dem Werbespot Regie und sorgte für eine so tolle Atmosphäre – wir haben im Grunde drei Tage lang einfach durchgetanzt.

Gibt es einen bestimmten Moment in Ihrem Leben, in dem Sie sich genauso gefühlt haben wie das Girl in der Kampagne? Alisha Boe: Immer wenn ich mit meinen Mädels ausgehe: Die Fenster sind unten, die Musik ist laut, und man hat einfach das Gefühl, die Stadt gehört einem. Oder eigentlich gerade jetzt. Eigentlich ständig.

Boe fühlt sich privat oft wie das Party-Girl aus der Kampagne. © YSL Beauty

Die Party-Routine der Schauspielerin

Sie bringen immer die beste Energie mit. Wie sieht Ihre "Get Ready With Me for a Party"-Routine aus? Alisha Boe: Es beginnt mit einer Playlist. Irgendwas mit ordentlich Bass. Die Routine ist eigentlich gar keine richtige Routine – meistens ist alles chaotisch und in letzter Minute. Aber ohne einen Spritzer Parfum und einen kleinen Snack gehe ich nie aus dem Haus.

Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie zusammen mit Ihren Girls losziehen? Wohin gehen Sie gerne? Alisha Boe: Ich liebe ein richtig langes Dinner. Meistens gibt es Seafood – Austern, Gildas, kleine Teller zum Teilen. Danach noch eine gemütliche Bar. Vielleicht irgendwo tanzen. Und zum Abschluss des Abends in ein Karaoke-Lokal.

Wie würden Sie sich als Party Girl beschreiben: Sind Sie die Erste auf der Tanzfläche? Oder stehen Sie eher hinter dem DJ-Pult? Alisha Boe: Meine Freundinnen werden euch sagen: Ich bin diejenige, die alle auf die Tanzfläche zieht. Ich tanze gern so lange, bis mir die Knie wehtun und ich komplett verschwitzt bin. (lacht)

Alisha liebt es, mit ihren Girls auszugehen. © YSL Beauty

“Saftig und ein bisschen wild, diese Art von Süße, die dich herausfordert, mehr zu wollen.” Alisha Boe

Stichwort "Riechen": Was haben Sie gedacht, als Sie BLACK OPIUM Pink Glaze zum ersten Mal gerochen haben? Alisha Boe: Als ich Pink Glaze zum ersten Mal gerochen habe, war er süß, aber nicht unschuldig – saftig und ein bisschen wild, diese Art von Süße, die dich herausfordert, mehr zu wollen. Und ich liebe es, wenn dann diese Kaffee-Note dazukommt – wie der letzte Espresso-Shot, bevor man für die Nacht aus der Tür geht.

Die Kaffeenoten im Parfum, Ihre Barista-Szene in der Kampagne: Sind Sie eher ein Matcha-Girly oder ein Kaffee-Mensch? Alisha Boe: Ich bin definitiv ein Coffee Girl. Zu Hause mache ich mir normalerweise einen Pour-over. Schwarz. Wenn ich in ein Café gehe, nehme ich gern einen Cortado mit Vollmilch.

Ein neuer natürlicher Erdbeerextrakt ist eine der Hauptnoten von Pink Glaze. Erdbeeren sind ja wirklich sehr sinnlich. Was ist Ihre liebste "sexy" Frucht? Alisha Boe: Mmm, also, Erdbeeren sind wirklich sehr sexy. Besonders mit Schlagobers. Aber auf Platz zwei würde ich tatsächlich Birne sagen. Das klingt vielleicht nicht naheliegend. Aber ich finde sie einfach so sinnlich und süchtig machend – glaubt mir, die Birne ist der unterschätzte Geheimtipp.

Das Herzstück von Pink Glaze ist natürlicher Erdbeer-Extrakt. © YSL Beauty

Im Einsatz für "Abuse Is Not Love"

Wie sieht Ihr Duft-Ritual aus? Wo tragen Sie Parfum auf? Alisha Boe: Handgelenke, Nacken, seitlich am Hals, ein bisschen auf die Kleidung – genug, um eine Duftspur zu hinterlassen.

Als BLACK OPIUM-Botschafterin werden Sie das Programm "Abuse Is Not Love" der Marke unterstützen. Wir alle kennen Menschen, die in ungesunden Beziehungen waren oder aktuell sind. Wie können wir Ihrer Meinung nach für diese Menschen da sein und sie bestmöglich unterstützen? Alisha Boe: Der beste Weg, für Menschen da zu sein, die sich in einer ungesunden Beziehungsdynamik befinden, ist zuzuhören, wenn sie bereit sind zu reden. Es ist enorm wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, mit ihrer Erfahrung weniger allein zu sein. Seid behutsam und urteilt nicht. Begegnet ihnen mit Liebe und Unterstützung.