Coco Mademoiselle Crush Absolu: Chanel eröffnet Pop-up in Wien

Ein Hauch Paris, ein bisschen Wien und ganz viel Coco Mademoiselle: Chanel bringt den neuen Duft CRUSH ABSOLU mit einem eigenen Pop-up-Erlebnis nach Wien.

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Was passiert, wenn eine der bekanntesten Duftlinien der Welt für kurze Zeit ein eigenes Café bekommt? In Wien kann man es jetzt herausfinden. Chanel macht aus der Lancierung von COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU ein komplettes Erlebnis – inklusive Café, eigens kreiertem Menü, einer Crush Hotline und einer eigenen Gazette.

Das Café Mademoiselle im Salon Sacher ist vom 10. bis 20. September geöffnet. Damit wird die Duftwelt von COCO MADEMOISELLE für einige Tage nicht nur auf der Haut, sondern auch auf dem Teller und in der Atmosphäre erlebbar.

Ein Crush, der ziemlich intensiv ausfällt

COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU ist die neue, besonders intensive Interpretation des bekannten Duftklassikers. Chanel beschreibt die Komposition als ambriert und magnetisch, wobei der Duft mit einem fruchtigen Litschi-Grapefruit-Akkord startet. Im Herzen treffen Rose und Jasmin aufeinander, bevor Patchouli von warmen, ambrierten Noten begleitet wird. Dazu kommen Facetten von Vanille und Vetiver.

Chanel macht aus dem Duft ein Erlebnis

. © Chanel

Die neue Strategie ist ziemlich eindeutig: Parfum soll nicht nur aufgesprüht werden, sondern erlebt werden. Im Café Mademoiselle erwartet Besucher:innen neben dem Duft deshalb auch ein eigenes COCO-MADEMOISELLE-Menü. Dazu kommen eine Crush Hotline und eine Gazette, die das temporäre Café-Erlebnis begleiten. Das passt zum Konzept des neuen Duftes: Chanel stellt CRUSH ABSOLU als Bekenntnis zum eigenen Ich und zur eigenen Persönlichkeit dar. Es geht weniger darum, Erwartungen zu erfüllen, sondern darum, sich selbst auszudrücken und sich vielleicht sogar ein Stück weit zu überraschen.

Gracie Abrams ist das neue Gesicht

© Chanel

Für die neue Kampagne bekommt COCO MADEMOISELLE außerdem ein neues Gesicht: Gracie Abrams. Die Singer-Songwriterin verkörpert laut Chanel eine Frau, die ihrer Intuition folgt, frei ihren eigenen Weg geht und eine besondere magnetische Ausstrahlung besitzt. Abrams selbst sagt über die Rolle: Sie sei unglaublich stolz darauf, das neue Gesicht von COCO MADEMOISELLE zu sein. Besonders fasziniere sie die Idee, dass Coco überall, wo sie auftaucht, eine Spur hinterlässt. Und genau dieses Bild passt ziemlich gut zu einem Duft, der sich nicht dezent im Hintergrund verstecken möchte.

Jetzt wird das Parfum zum Lifestyle

Mit dem Café Mademoiselle geht Chanel einen Schritt weiter als mit einer klassischen Duftpromotion. Der Duft bekommt einen eigenen Ort, eine eigene Speisekarte und sogar eine eigene Kommunikationswelt. In Wien trifft das Ganze dann auch noch auf eine ziemlich ikonische Kulisse: den Salon Sacher im Herzen der Stadt. Der Salon Sacher befindet sich in der Philharmonikerstraße 6 und verbindet Wiener Charme mit einer modernen Aperitivo-Atmosphäre. Damit wird der neue Duft für zehn Tage tatsächlich zu einem kleinen Lifestyle-Universum.