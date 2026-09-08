Wau-Effekt garantiert: Rituals bringt Hunde-Pflegelinie auf den Markt

Unsere Hunde sind Familie und ab sofort dürfen sie auch bei unserem liebsten Beauty-Ritual mitmachen. Die bekannte Pflegemarke Rituals bringt jetzt eine eigene Kosmetik-Linie heraus, die ausschließlich für unsere geliebten Vierbeiner gedacht ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer liebt uns bedingungsloser, tröstet uns schneller und freut sich wilder, wenn wir nach Hause kommen, als unser Hund? Unsere treuen Begleiter bereichern unseren Alltag jeden Tag aufs Neue. Höchste Zeit also, ihnen etwas zurückzugeben! Genau das dachte sich auch Rituals und erweitert seine berühmte Wohlfühl-Philosophie nun auf die ganze Familie, inklusive Fellnasen. Das Ergebnis? Ein echtes Dog Spa für zu Hause.

Luxus-Pflege für unsere Fellnasen

Rituals bringt echten Luxus ins heimische Hundebad. Die Kollektion umfasst insgesamt sieben Pflegeinnovationen, zwei edle Geschenksets und stylisches Zubehör. Hochwertige Formulierungen treffen hier auf durchdachtes Design und Düfte, die speziell (und sanft) für Hunde-Nasen entwickelt wurden. Die Beauty-Highlights für den Vierbeiner:

"Pawtection“ Pflegebalsam

Rituals © Rituals

Nach einem langen Spaziergang über Asphalt oder Waldwege haben Hundepfoten echte Pflege verdient. Dieser reichhaltige Balsam macht trockene und raue Ballen wieder wunderbar geschmeidig. Das Highlight? Ein zarter Duft nach Kamille, Weißem Tee, Aprikose und Sandelholz.

Luxus-Hundeduft

Rituals © Rituals

Rituals hat einen alkoholfreien, extrem sanften Duft für Hunde kreiert. Noten von Moschus, gerösteter Süßmandel und Iris sorgen für ein langanhaltend frisches Fell, ohne die feine Nase unserer Lieblinge zu stören.

Textilerfrischer

Rituals © Rituals

Wir lieben unsere Hunde, aber wir lieben nicht immer den Geruch, den sie auf dem Sofa hinterlassen. Dieser schnell wirkende Erfrischer mit Weißem Tee und Sandelholz neutralisiert typische Gerüche sofort und sorgt für ein frisches Raumgefühl.

Zubehör für unterwegs

Rituals © Rituals

Neben der Pflege bringt Rituals auch Lifestyle-Accessoires heraus: Ein super-praktischer, faltbarer Trinknapf für Ausflüge und ein verstellbares Hundehalsband (Größe S/M & M/L) mit hochwertigen Metallbeschlägen, das Komfort und Langlebigkeit vereint.

Mehr als nur Pflege

Bei der Kollektion geht es nicht nur darum, dass der Hund gut riecht. Es geht um Quality Time."Bei Rituals sind wir überzeugt, dass Glück in den kleinen Dingen des Alltags und in den Momenten der Fürsorge liegt. Mit Rituals Dog Care verwandeln wir alltägliche Routinen in wertvolle Momente der Verbundenheit zwischen Hunden und ihren Haltern", so

Lot van Rij, Executive Director Innovation & Product Life Cycle Management bei Rituals.

Schön für den Hund, gut für den Planeten

Wer Tiere liebt, muss auch deren Lebensraum schützen. Über den 10% Profit Pledge spendet Rituals einen Teil des Gewinns an Organisationen wie Pristine Seas und Sacred Forests. So wird beim Kauf der Produkte gleichzeitig die biologische Vielfalt unserer Wälder und Meere für kommende Generationen geschützt.

Die Rituals Dog Spa Kollektion ist ab sofort in den Rituals Stores, in ausgewählten Warenhäusern sowie online unter RITUALS.com erhältlich.