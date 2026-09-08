Plötzlich überall: Die neuen Weleda-Drops werden zum Social-Media-Hype

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Wenn Hailey Bieber über ihre Beauty-Routine spricht, fällt ein Name überraschend häufig zwischen all den Luxusprodukten: Weleda. Die Unternehmerin hat bereits öffentlich gezeigt, dass sie die klassische Skin Food Creme verwendet – unter anderem als reichhaltige Pflege vor dem Make-up. Auch andere prominente Namen werden seit Jahren mit dem Kultprodukt in Verbindung gebracht.

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Jetzt bekommt die bekannte Skin-Food-Welt ein modernes Update, das perfekt zum aktuellen "Glowy Skin"-Trend passt: Weleda bietet verschiedene Booster Drops an, die Sie je nach gewünschtem Hautfinish in Ihre Beauty-Routine integrieren können. Besonders interessant ist gerade das Skin Food Glow Serum, denn die 30-ml-Flasche kostet bei Amazon aktuell nur 8,82 Euro statt 12,05 Euro UVP.

Von Skin Food zu Glow Drops

Weleda und Glow sind tatsächlich keine ganz neue Kombination. Hailey Bieber zeigte bereits in einer Beauty-Routine für Vogue France, dass sie die reichhaltige Skin Food Creme insbesondere an trockeneren Stellen rund um Nase und Augen verwendet, bevor ihr Make-up aufgetragen wird.

Und sie ist damit nicht allein: Weleda selbst nennt unter den prominenten Skin-Food-Fans unter anderem Adele, Rihanna, Victoria Beckham, Julia Roberts und Drew Barrymore.

Die neuen Drops greifen diese Glow-Idee auf, sind aber deutlich spielerischer: Statt einer einzigen Pflege können Sie auswählen, welchen Effekt Sie Ihrer Routine hinzufügen möchten.

© WELEDA

Glow, Bronze oder Clear: Welche Weleda Drops passen zu Ihnen?

Besonders spannend finden wir die Skin Food Glow Serum Drops. Die vegane, bio-zertifizierte Naturkosmetik setzt unter anderem auf Süßholz und lichtreflektierende Pigmente. Das Ziel ist ein strahlenderes Finish – also genau dieser frische Look, den man sonst gerne mit Highlighter und Make-up erzeugt.

Gerade sind die Drops außerdem besonders günstig: 8,82 Euro statt 12,05 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 3,23 Euro beziehungsweise 27 Prozent.

Wer dagegen auch im Herbst noch ein bisschen nach Sommer aussehen möchte, dürfte sich eher die Weleda Sunkissed Bronzing Serum Drops ansehen. Sie enthalten Yuzu und sollen neben zusätzlicher Feuchtigkeit einen bronzenen Glow auf die Haut bringen. Die 30-ml-Flasche kostet aktuell 12,04 Euro.

Das Schöne an solchen Drops: Sie müssen sich nicht zwangsläufig zwischen "komplett geschminkt" und "gar nichts im Gesicht" entscheiden. Ein subtiler Glow oder etwas Wärme im Teint kann bereits ausreichen, wenn Sie morgens einen möglichst natürlichen Look bevorzugen.

© WELEDA

Und wenn Glow gerade gar nicht Ihr Hautthema ist?

Genau hier wird die Serie für uns interessanter als ein einzelnes Trendprodukt. Weleda bietet nämlich auch Varianten für andere Hautbedürfnisse an.

Die Clear & Pure Skin Serum Booster Drops richten sich beispielsweise an Haut, die zu Unreinheiten und Rötungen neigt. Die vegane Gesichtspflege kostet derzeit 12,05 Euro für 30 ml.

Damit können Sie Ihre Auswahl stärker danach treffen, was Ihre Haut gerade benötigt: Glow für mehr Strahlkraft, Bronzing für einen wärmeren Teint oder Clear & Pure bei unreiner Haut.

Natürlich sollte man auch bei Naturkosmetik nicht davon ausgehen, dass jedes Produkt zu jedem Hauttyp passt. Gerade bei empfindlicher Haut lohnt es sich, neue Pflege zunächst vorsichtig auszuprobieren.

Unser Favorit kostet gerade weniger als 9 Euro

Am meisten neugierig machen uns aktuell trotzdem die Skin Food Glow Serum Drops. Einerseits, weil sie die bekannte Skin-Food-Idee in ein modernes Serumformat bringen, andererseits wegen des Preises.

Für 8,82 Euro ist die Einstiegshürde relativ gering. Sie müssen Ihre komplette Pflegeroutine nicht austauschen, sondern können die Drops als zusätzlichen Schritt ausprobieren und schauen, ob Ihnen das strahlendere Finish gefällt.

Für jedes Hautziel ein anderer Booster

Das Spannende an den neuen Weleda Serum Drops ist vor allem das Konzept dahinter: Statt ein Serum für alles zu verwenden, können Sie Ihre Pflege danach auswählen, was Ihre Haut gerade braucht. Mehr Glow, zusätzliche Feuchtigkeit, ein sonnengeküsster Teint oder Pflege bei Unreinheiten – für unterschiedliche Bedürfnisse gibt es eine eigene Variante.

Dabei wirkt die neue Linie deutlich moderner und verspielter, als man es vielleicht von klassischer Naturkosmetik erwartet. Knallige Verpackungen, kompakte Fläschchen und das unkomplizierte Drop-Prinzip treffen ziemlich genau den aktuellen Beauty-Zeitgeist. Die Seren lassen sich einfach als zusätzlicher Schritt in die bestehende Routine integrieren, ohne dass Sie dafür gleich Ihre komplette Hautpflege austauschen müssen.

Und vielleicht liegt genau darin der Reiz: Für einen schönen Glow braucht es nicht automatisch eine zehnstufige Skincare-Routine und auch kein 100-Euro-Serum.

Wer diesen Look ausprobieren möchte, bekommt mit den unterschiedlichen Weleda Drops eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, die eigene Routine etwas anzupassen. Und mit aktuell 8,82 Euro statt 12,05 Euro sind insbesondere die Glow Serum Drops gerade einen Blick wert.

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