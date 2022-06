Die Preise von günstigen Lebensmitteln sind innerhalb eines Jahres am stärksten gestiegen. So ist etwa Sonnenblumenöl um 125% teurer geworden, Penne-Nudeln um 79%.

Wie der Teuerungs-Check der AK zeigt, sind die Preise von günstigen Lebensmittel innerhalb eines Jahres am stärksten gestiegen. Konkret wurden die Preise im Zeitraum vom 23. bis 25. Mai bei sieben Geschäften (Billa, Billa Plus, Spar Interspar, Hofer Lidl und Penny) untersucht. Das Ergebnis: Preisgünstiges Sonnenblumenöl (1 Liter) kostete im Juni 2021 noch 1,19 Euro, jetzt 2,68 Euro. „Das ist eine Preiserhöhung von 125 Prozent“, rechnet Zgubic vor. Penne-Nudelt (1 Kilogramm) gab es im Juni 2021 um 0,78 Euro, nun um 1,40 Euro – ein Plus von 79 Prozent. Zgubic: „Ein großes Problem ist auch, dass zusätzlich zu den starken Teuerungen preiswertere Eigenmarken in den Geschäften teils nicht vorhanden sind und Konsumentinnen und Konsumenten zu noch teureren Produkten greifen müssen.“



Die AK fordert daher eine befristete Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, um vor allem Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten.