Glänzende Haut von innen: Wir haben diesen Beauty-Bestseller getestet

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Serum, Augenpflege und Balm in einem einzigen Stick? Klingt zunächst nach einem dieser Beauty-Produkte, die vor allem praktisch sein wollen. Der d’alba Piedmont White Truffle Double Serum All-in-One Multi Balm verspricht allerdings mehr: Die koreanische Hautpflege kombiniert zwei Texturen in einem kompakten Stick und soll trockenen Partien rund um Augen und Gesicht schnell zusätzliche Pflege verleihen. Wir haben den K-Beauty-Bestseller in der Redaktion ausprobiert.

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Bei Amazon kostet der Multi Balm aktuell 22,18 Euro und wird als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Augenbalsame geführt. Mehr als 9.000 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft.

Unser erster Gedanke: Warum haben nicht mehr Pflegeprodukte dieses Format?

Was uns beim Test sofort gefallen hat, ist die Anwendung. Statt Serum aus einer Pipette zu dosieren oder unterwegs mit den Fingern in einen Tiegel zu greifen, wird der Balm einfach über die gewünschte Hautpartie geführt.

d'alba Piedmont Weißer Trüffel Double Serum All-in-one Multi Balm © d'alba

Gerade rund um die Augenpartie oder auf trockeneren Stellen im Gesicht ist das angenehm unkompliziert. Auch auf Reisen oder für die Handtasche finden wir das Stick-Format praktisch, weil die Anwendung schnell und ohne großes Beauty-Ritual funktioniert.

Der Balm wird als 3-in-1-Pflege angeboten und kombiniert unter anderem weißen Trüffel mit weiteren pflegenden Bestandteilen. d’alba setzt dabei auf eine vegane Formulierung.

Was uns beim Test besonders gefallen hat

Der schönste Effekt zeigte sich für uns direkt nach dem Auftragen: Die Haut wirkt gepflegter und bekommt einen schönen, frischen Glow. Vor allem bei Haut, die etwas trocken oder müde aussieht, kann das Finish schnell einen Unterschied machen.

Dabei würden wir den Balm nicht als Wundermittel gegen Falten bezeichnen. Eine einzelne Anwendung lässt Linien natürlich nicht einfach verschwinden. Viel interessanter finden wir den Pflegeeffekt: Eine gut versorgte Haut kann glatter und frischer wirken – und genau dafür würden wir den Stick verwenden.

Auch als kleiner Beauty-Refresh zwischendurch hat uns das Konzept gefallen. Wenn die Haut im Laufe des Tages etwas trocken aussieht, ist der Stick wesentlich schneller zur Hand als eine komplette Pflegeroutine.

d'alba Piedmont Weißer Trüffel Double Serum All-in-one Multi Balm © d'alba

Ein Produkt, das wir eher ergänzend verwenden würden

So praktisch der Multi Balm ist: Unsere normale Gesichtspflege würden wir deshalb nicht komplett aus dem Badezimmer verbannen. Für uns funktioniert das Produkt am besten als Ergänzung zur bestehenden Routine – insbesondere für die Augenpartie und Stellen, die zwischendurch etwas zusätzliche Pflege vertragen können.

Wer sehr ölige Haut hat oder ein komplett mattes Finish bevorzugt, könnte den pflegenden Glow zudem als etwas zu reichhaltig empfinden. Hier würden wir zunächst sparsam beginnen.

d'alba Piedmont Weißer Trüffel Double Serum All-in-one Multi Balm © d'alba

Warum wir den Stick weiterverwenden würden

Für uns liegt die Stärke des d’alba Multi Balms weniger in großen Beauty-Versprechen, sondern darin, dass er sich so unkompliziert in den Alltag integrieren lässt. Morgens nach der Pflege, vor dem Make-up oder zwischendurch, wenn die Augenpartie etwas trocken und müde aussieht – der Stick ist in wenigen Sekunden aufgetragen.

Besonders schön finden wir das frische, gepflegte Finish, das die Haut direkt nach der Anwendung bekommt. Für 22,18 Euro ist er für uns deshalb vor allem ein praktisches Beauty-Extra, das wir tatsächlich gerne griffbereit haben – und nicht eines dieser Produkte, die nach zweimaliger Anwendung in der hintersten Badezimmerschublade verschwinden.

Unser Fazit nach dem Redaktionstest

Uns hat vor allem gefallen, wie schnell und unkompliziert der d’alba Multi Balm anzuwenden ist. Ein paar Handgriffe reichen, und trockener wirkende Hautpartien bekommen unmittelbar ein gepflegteres, frischeres Finish.

Wunder bei Falten würden wir Ihnen nicht versprechen – einen schönen Glow und eine praktische zusätzliche Portion Pflege dagegen schon. Für 22,18 Euro ist der aktuelle Amazon-Bestseller deshalb ein K-Beauty-Produkt, das nach unserem Test einen Platz in der Handtasche durchaus verdient hat.

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